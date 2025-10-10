राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

Success Story of IPS ANIL KUMAR: राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव अलसीसर की रामोजी की ढाणी ने दो ऐसे सितारे दिए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत और साहस से नई मिसाल कायम की है. IPS अनिल कुमार, जिन्हें 'एक्शन ऑन द स्पॉट' के नाम से जाना जाता है, और IAS रविंद्र सिंह, दोनों ने अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपराध और प्रशासन के क्षेत्र में यूपी में खास पहचान बनाई. अनिल कुमार ने 8 साल की सेवा में 104 एनकाउंटर कर अपराधियों में खौफ पैदा किया, तो रविंद्र सिंह ने प्रशासनिक कुशलता से अपनी छाप छोड़ी. इनके साथ इनकी बहन डॉ. मंजू, जो राजस्थान में IAS हैं, भी प्रेरणा का स्रोत हैं.