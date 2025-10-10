Zee Rajasthan
राजस्थान के IPS अनिल कुमार, जिन्होंने बिकरू कांड के हत्यारों को 4 घंटे में कर दिया था ढेर, 8 साल में किए 104 एनकाउंटर

Success Story of IPS ANIL KUMAR: राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव अलसीसर की रामोजी की ढाणी ने दो ऐसे सितारे दिए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत और साहस से नई मिसाल कायम की है. IPS अनिल कुमार, जिन्हें 'एक्शन ऑन द स्पॉट' के नाम से जाना जाता है, और IAS रविंद्र सिंह, दोनों ने अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपराध और प्रशासन के क्षेत्र में यूपी में खास पहचान बनाई. अनिल कुमार ने 8 साल की सेवा में 104 एनकाउंटर कर अपराधियों में खौफ पैदा किया, तो रविंद्र सिंह ने प्रशासनिक कुशलता से अपनी छाप छोड़ी. इनके साथ इनकी बहन डॉ. मंजू, जो राजस्थान में IAS हैं, भी प्रेरणा का स्रोत हैं.

Published: Oct 10, 2025, 07:59 AM IST | Updated: Oct 10, 2025, 07:59 AM IST
झुंझुनू के अलसीसर गांव के निवासी IPS अनिल कुमार वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित और दबंग आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को आज़मगढ़ जिले की नई कमान सौंपी गई है. उन्होंने 8 साल की सेवा में 104 एनकाउंटर किए, जिनमें यूपी के कुख्यात बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले अपराधियों को महज 4 घंटे में ढेर करना शामिल है. अनिल ने जोधपुर के सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से 2005 में MBBS की डिग्री ली और दिल्ली के गुरुतेग बहादुर व हिंदू राव अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रूप में सेवा दी. लेकिन सीनियर डॉक्टरों को UPSC पास करते देख, उन्होंने भी सिविल सेवा का रास्ता चुना.
अनिल कुमार ने दिल्ली में डॉक्टरी के साथ-साथ UPSC की तैयारी शुरू की. 2009 में पहले प्रयास में उनका चयन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में हुआ और वे दिल्ली में ACP भी बने. लेकिन उनका लक्ष्य IPS बनना था. पांच प्रयासों में UPSC पास करने के बाद, 2016 में वे उत्तर प्रदेश कैडर में IPS बने. उनकी बहन डॉ. मंजू, जो वर्तमान में श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर हैं, ने भी उनके नक्शेकदम पर चलकर IAS बनकर गांव का गौरव बढ़ाया.