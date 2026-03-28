IPS केके बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा ने की सगाई, यहां देखें खूबसूरत PHOTOS

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राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी IPS केके बिश्नोई जिनका पूरा पूरा नाम कृष्ण कुमार बिश्नोई है. केके बिश्नोई 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं. इस समय वो संभल जिले के SP हैं. वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की IPS अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ही मूल निवासी हैं.