IPS केके बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा ने की सगाई, यहां देखें खूबसूरत PHOTOS

Published:Mar 28, 2026, 05:28 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 05:28 PM IST
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IPS KK Bishnoi and Anshika Verma Engagement
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IPS केके बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में सगाई कर ली. दोनों IPS अधिकारियों के रिंग सेरेमनी की खूबसूरत फोटोज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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IPS KK Bishnoi and Anshika Verma Engagement
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राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी IPS केके बिश्नोई जिनका पूरा पूरा नाम कृष्ण कुमार बिश्नोई है. केके बिश्नोई 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं. इस समय वो संभल जिले के SP हैं. वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की IPS अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ही मूल निवासी हैं.