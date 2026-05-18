/IIT-NDA छोड़कर चुनी वकालत, काला हिरण केस में रखी सलमान की दलील, पढ़ें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 10 रोचक बातें

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चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में दाखिला मिलने के बाद पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण जगदीप को मुश्किल हुई. एक दिन प्रिंसिपल ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए. शाम को प्रिंसिपल के बंगले पर बुलाए जाने पर नन्हे जगदीप ने साहस दिखाते हुए कहा, “सर, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, बस मुझे अंग्रेजी नहीं आती.” उनकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर प्रिंसिपल खुद उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने लगे.