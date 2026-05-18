/IIT-NDA छोड़कर चुनी वकालत, काला हिरण केस में रखी सलमान की दलील, पढ़ें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 10 रोचक बातें

Jagdeep Dhankhar Birthday: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है. झुंझुनू के एक छोटे से गांव किठाना से निकलकर देश के दूसरे सबसे उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की उनकी कहानी युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है. आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी 10 अनसुनी और रोचक बातें बता रहे हैं.
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12वीं के बाद जगदीप धनखड़ का चयन IIT और NDA दोनों में हो गया था. लेकिन उन्होंने इन दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों की सीटें छोड़ दीं क्योंकि वे कुछ अलग करना चाहते थे.
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1979 में वकालत शुरू करने के बाद जगदीप धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों में शुमार हो गए. उन्होंने सलमान खान (काला हिरण केस), शाहरुख खान और ललित मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल मुकदमों की पैरवी की.
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एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने का जगदीप धनखड़ का सफर साबित करता है कि सच्ची लगन और मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है.
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ला मार्टिनियर स्कूल ने उन्हें बोर्ड सदस्य बनाने से इनकार कर दिया. धनखड़ ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए स्कूल के खिलाफ केस दायर कर दिया और अपनी बात मनवा ली.
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1989 में जनता दल से सांसद बने, फिर कांग्रेस में शामिल होकर राजीव गांधी के करीबी बन गए. 2003 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख चेहरे बने.
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वे भारतीय सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार में फौज को लेकर कुछ पुरानी आशंकाएं थीं. माता-पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने सेना और विज्ञान का रास्ता छोड़कर वकालत को अपना करियर बनाया.
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IIT छोड़ने के बाद उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स किया. इसके बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन IAS बनने का ऑफर ठुकराकर उन्होंने कानून की पढ़ाई चुनी.
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जगदीप धनखड़ हमेशा क्लास में टॉपर रहते थे, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती थी. उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि टॉपर रहने के दबाव में वे हमेशा डरे रहते थे कि कहीं फर्स्ट न आ गए तो क्या होगा. इस डर के कारण उन्होंने बचपन में ज्यादा दोस्त नहीं बनाए और कई शौक भी छोड़ दिए.
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सैनिक स्कूल में पढ़ते समय घर से दूर रहने के कारण उनकी मां हमेशा चिंतित रहती थीं. हर छुट्टी में घर जाते समय मां उन्हें खाली पोस्टकार्डों का एक पूरा पैकेट दे दिया करती थीं और कहती थीं कि हर दिन एक पोस्टकार्ड लिखकर भेजना, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका बेटा ठीक है.
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चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में दाखिला मिलने के बाद पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण जगदीप को मुश्किल हुई. एक दिन प्रिंसिपल ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो वे जवाब नहीं दे पाए. शाम को प्रिंसिपल के बंगले पर बुलाए जाने पर नन्हे जगदीप ने साहस दिखाते हुए कहा, “सर, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, बस मुझे अंग्रेजी नहीं आती.” उनकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर प्रिंसिपल खुद उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने लगे.
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जगदीप धनखड़ की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव किठाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई. पांचवीं कक्षा के बाद उन्हें रोजाना 4-5 किलोमीटर दूर घरधाना गांव के मिडिल स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था. गांव के स्कूल में पांचवीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, जिस वजह से आगे की पढ़ाई में उन्हें शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा.