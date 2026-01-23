Zee Rajasthan
हत्यारे हनुमान प्रसाद के दिल में लिखा हत्यारन प्रिया सेठ का नाम, आज बजेगी शहनाई, जेल में रिलीज हुई थी लव स्टोरी

Hanuman Prasad Weds Priya Sethi: राजस्थान में अपराध की दुनिया से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली और विवादास्पद खबर सामने आई है. राज्य के दो सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषी. प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक. आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
 

राजस्थान में अपराध की दुनिया से जुड़ी एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां राज्य के दो सबसे चर्चित हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी आपस में शादी करने जा रहे हैं. दुल्हन प्रिया सेठ और दूल्हा हनुमान प्रसाद उर्फ जैक—दोनों अलग-अलग जघन्य हत्याओं के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं और वर्तमान में सजा भुगत रहे हैं.
हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों को पैरोल दी है. इसके बाद आज उनकी शादी तय बताई जा रही है. हालांकि, अलवर जिले के बड़ौदामेव स्थित हौली चौक में हनुमान का पैतृक घर फिलहाल बंद है और परिवार वहां मौजूद नहीं है. शादी को लेकर छपा कार्ड भी सामने आया है, जिसमें तीन दिन के आयोजनों का जिक्र है. जानकारी के अनुसार, प्रिया सेठ जयपुर के बहुचर्चित दुष्यंत मर्डर केस (मई 2018) में दोषी है. उस पर अपने बॉयफ्रेंड को हनी ट्रैप में फंसाकर बेरहमी से हत्या करवाने का आरोप सिद्ध हुआ था. इस मामले में उसका तत्कालीन प्रेमी दीक्षांत कामरा भी सह-आरोपी है और उम्रकैद की सजा काट रहा है.