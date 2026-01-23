हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों को पैरोल दी है. इसके बाद आज उनकी शादी तय बताई जा रही है. हालांकि, अलवर जिले के बड़ौदामेव स्थित हौली चौक में हनुमान का पैतृक घर फिलहाल बंद है और परिवार वहां मौजूद नहीं है. शादी को लेकर छपा कार्ड भी सामने आया है, जिसमें तीन दिन के आयोजनों का जिक्र है. जानकारी के अनुसार, प्रिया सेठ जयपुर के बहुचर्चित दुष्यंत मर्डर केस (मई 2018) में दोषी है. उस पर अपने बॉयफ्रेंड को हनी ट्रैप में फंसाकर बेरहमी से हत्या करवाने का आरोप सिद्ध हुआ था. इस मामले में उसका तत्कालीन प्रेमी दीक्षांत कामरा भी सह-आरोपी है और उम्रकैद की सजा काट रहा है.