photos-जयपुर स्थापना दिवस पर Statue Circle डूबा राजस्थानी रंग में, देखें ये खूबसूरत झलकियां

298 वें जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर, शाम को Statue Circle एक भव्य सांस्कृतिक मंच में बदल गया. नगर निगम जयपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में पारंपरिक संगीत, लोकनृत्य और राजस्थानी आतिथ्य का अद्भुत संगम देखने को मिला. रंगीन रोशनियों और प्रस्तुतियों ने गुलाबी शहर की पहचान को एक बार फिर जीवंत कर दिया.