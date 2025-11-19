photos-जयपुर स्थापना दिवस पर Statue Circle डूबा राजस्थानी रंग में, देखें ये खूबसूरत झलकियां

Zee Rajasthan
जयपुर स्थापना दिवस पर Statue Circle डूबा राजस्थानी रंग में, देखें ये खूबसूरत झलकियां

Rajasthan news: 298वें जयपुर स्थापना दिवस पर Statue Circle पर सांस्कृतिक संगम हुआ. चरी, घूमर और कालबेलिया नृत्यों की प्रस्तुति हुई. हालांकि, प्रचार की कमी के कारण कार्यक्रम में शहरवासियों की भागीदारी फीकी रही और कुर्सियों की लंबी कतारें खाली दिखीं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 19, 2025, 11:17 AM IST | Updated: Nov 19, 2025, 11:17 AM IST
Jaipur Sthapna Diwas 2025

298 वें जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर, शाम को Statue Circle एक भव्य सांस्कृतिक मंच में बदल गया. नगर निगम जयपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में पारंपरिक संगीत, लोकनृत्य और राजस्थानी आतिथ्य का अद्भुत संगम देखने को मिला. रंगीन रोशनियों और प्रस्तुतियों ने गुलाबी शहर की पहचान को एक बार फिर जीवंत कर दिया.
Jaipur Sthapna Diwas 2025

'पधारो म्हारे देश' से हुई शुरुआतउत्सव की शुरुआत मशहूर गीत “पधारो म्हारे देश” की मधुर धुन के साथ हुई, जिसका दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद मंच पर लोक संस्कृति का ऐसा रंग छाया कि देर रात तक तालियों की गूंज बनी रही.