जयपुर का आमेर किला क्यों बना हर ट्रैवलर की पहली पसंद? जानें इसकी 5 बड़ी वजहें

जयपुर का आमेर किला (Amber Fort) न केवल राजस्थान का, बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और अद्भुत वास्तुकला को देखने आते हैं. यह किला क्यों इतना खास है और पर्यटकों की पहली पसंद क्यों बना हुआ है, आइए जानते हैं.