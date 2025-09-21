Zee Rajasthan
जयपुर का आमेर किला क्यों बना हर ट्रैवलर की पहली पसंद? जानें इसकी 5 बड़ी वजहें

Rajasthan Tourism: जयपुर का आमेर किला अपनी अनूठी राजपूत और मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. शीश महल, हाथी की सवारी और शाम का लाइट एंड साउंड शो इसे पर्यटकों की पहली पसंद बनाते हैं. यह किला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.

Amber Fort

जयपुर का आमेर किला (Amber Fort) न केवल राजस्थान का, बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और अद्भुत वास्तुकला को देखने आते हैं. यह किला क्यों इतना खास है और पर्यटकों की पहली पसंद क्यों बना हुआ है, आइए जानते हैं.
इतिहास

आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था. यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन संगम है. इसकी विशाल दीवारें, सुंदर महल, और जटिल नक्काशी इसकी भव्यता का उदा. हैं.