Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: राजस्थान की आबोहवा खराब, जयपुर में खतरनाक लेवल पर पहुंचा एक्यूआई

सर्दी के मौसम में राजस्थान के लोगों को हवा की खराब गुणवत्ता से जूझना पड़ रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAMEER ऐप के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को राज्य का औसत AQI 197 के स्तर पर पहुंच गया है, जो हानिकारक श्रेणी में आता है. यह आंकड़े पिछले 24 घंटों के आधार पर हैं और राज्य के कई शहरों में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कणों का स्तर बढ़ा हुआ है.