Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: राजस्थान की आबोहवा खराब, जयपुर में खतरनाक लेवल पर पहुंचा एक्यूआई

Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: राजस्थान में सर्दी के साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAM EER ऐप के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को राज्य का औसत AQI... पढ़ें पूरी खबर वो भी विस्तार से...

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 20, 2025, 06:38 AM IST | Updated: Dec 20, 2025, 06:38 AM IST
सर्दी के मौसम में राजस्थान के लोगों को हवा की खराब गुणवत्ता से जूझना पड़ रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SAMEER ऐप के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को राज्य का औसत AQI 197 के स्तर पर पहुंच गया है, जो हानिकारक श्रेणी में आता है. यह आंकड़े पिछले 24 घंटों के आधार पर हैं और राज्य के कई शहरों में PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कणों का स्तर बढ़ा हुआ है.
SAMEER ऐप, जो CPCB द्वारा विकसित किया गया है, रियल टाइम में हवा की गुणवत्ता की जानकारी देता है. ऐप के मुताबिक, राजधानी जयपुर में AQI 155 के आसपास बना हुआ है, जो संवेदनशील लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है.