Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: क्रिसमस डे पर चित्तौड़गढ़ की हवा बेहद खराब, जयपुर में भी ठीक नहीं हाल, जानें अपने शहर का AQI लेवल

Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: चित्तौड़गढ़/जयपुर. क्रिसमस डे के दिन राजस्थान के दो प्रमुख शहरों—चित्तौड़गढ़ और जयपुर—की हवा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर देखने को मिला. समीर ऐप (Sameer App) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चित्तौड़गढ़ का AQI 240 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ (Poor) श्रेणी में आता है. वहीं राजधानी जयपुर का AQI 118 रहा, जो ‘मध्यम’ (Moderate) श्रेणी में माना जाता है. यह अंतर न सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय है, बल्कि स्थानीय कारणों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करता है.