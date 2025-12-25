Zee Rajasthan
Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: क्रिसमस डे पर चित्तौड़गढ़ की हवा बेहद खराब, जयपुर में भी ठीक नहीं हाल, जानें अपने शहर का AQI लेवल

Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: चित्तौड़गढ़/जयपुर. क्रिसमस डे के दिन राजस्थान के दो प्रमुख शहरों—चित्तौड़गढ़ और जयपुर—की हवा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर देखने को मिला. समीर ऐप (Sameer App) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चित्तौड़गढ़ का AQI 240 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ (Poor) श्रेणी में आता है. वहीं राजधानी जयपुर का AQI 118 रहा, जो ‘मध्यम’ (Moderate) श्रेणी में माना जाता है. यह अंतर न सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से चिंता का विषय है, बल्कि स्थानीय कारणों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करता है.

Published: Dec 25, 2025, 08:14 AM IST | Updated: Dec 25, 2025, 08:14 AM IST
AQI 240 के स्तर पर चित्तौड़गढ़ में सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ने की आशंका रहती है. विशेषकर दमा, अस्थमा, हृदय रोग से ग्रसित लोगों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्तर जोखिम भरा माना जाता है. आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. डॉक्टरों की मानें तो ऐसे हालात में अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए.
विशेषज्ञों के अनुसार, चित्तौड़गढ़ में औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, खुले में धूल का उड़ना, वाहनों से निकलने वाला धुआं और ठंड के मौसम में हवा की गति कम होना AQI बढ़ने के प्रमुख कारण हो सकते हैं. इसके विपरीत, जयपुर में हालिया दिनों में हवा की दिशा और गति अपेक्षाकृत अनुकूल रही, जिससे प्रदूषक कणों का फैलाव हुआ और AQI 118 के स्तर पर बना रहा.