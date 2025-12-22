Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका
Jaipur Rajasthan AQI Today LIVE: जयपुर शहर इन दिनों सर्दी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. 22 दिसंबर को शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) करीब 155 से 165 के बीच दर्ज किया गया है, जो 'अस्वस्थकारक' श्रेणी में आता है.
Published: Dec 22, 2025, 06:11 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 06:11 AM IST
विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों के अनुसार, आदर्श नगर, पुलिस कमिश्नरेट और शास्त्री नगर जैसे इलाकों में AQI 160 के पार पहुंच गया. मुख्य प्रदूषक PM2.5 और PM10 कण हैं, जो कोहरे में फंसकर हवा को और जहरीला बना रहे हैं.
सुबह के समय घनी धुंध छाई रही, जिससे जयपुर की पिंक सिटी का नजारा भी धुंधला हो गया. वाहनों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं और सड़कों पर ट्रैफिक धीमा रहा. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और हृदय रोगियों को सबसे ज्यादा खतरा है. बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलने से बचें, क्योंकि PM2.5 कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं.