Jaipur Aaj ka AQI Kitna Hai: जयपुर में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक, आज AQI 160 के आसपास, सांस की तकलीफ बढ़ने की आशंका

सुबह के समय घनी धुंध छाई रही, जिससे जयपुर की पिंक सिटी का नजारा भी धुंधला हो गया. वाहनों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं और सड़कों पर ट्रैफिक धीमा रहा. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और हृदय रोगियों को सबसे ज्यादा खतरा है. बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलने से बचें, क्योंकि PM2.5 कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं.