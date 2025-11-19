Zee Rajasthan
जयपुर में बाबा ने दिए गर्भपात करवाने के आदेश! बोला- पेट में लड़की है अगली बार होगा लड़का

Jaipur Pregnant Woman Case: राजधानी जयपुर में एक 30 वर्षीय गर्भवती महिला ने अपने पति, ससुराल पक्ष और एक कथित बाबा पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने, मारपीट करने और हत्या का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Published: Nov 19, 2025, 03:55 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 03:55 PM IST
पीड़िता की रिपोर्ट पर मुहाना थाना पुलिस ने पति, सास-ससुर, देवर-देवरानी और कथित बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस्तगासे के जरिये दर्ज करवाए गए इस मुकदमे में पीड़िता ने बताया कि मुकंदपुरा स्थित आश्रम में एक कथित बाबा ने उसके पति और ससुरालवालों को कहा कि गर्भ में लड़की है.