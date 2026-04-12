Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

राजस्थान में पहली बार सैलानी अब खुले में सफेद टाइगर को निहार सकेंगे. जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी में सफेद टाइगर भीम को खुले जंगल में छोड़ा गया. इसके साथ-साथ उसकी बहन स्कंधी को भी उसके साथ जंगल में छोडा गया.  

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 12, 2026, 03:38 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 03:38 PM IST
1/7

Jaipur Biological Park

Jaipur Biological Park1/7

Photograph:

जन्म के बाद से मां ने साथ छोड़ दिया, जान बचना भी मुश्किल था लेकिन अब दोनों भाई-बहन पूरे जंगल में राज करेंगे. ये कहानी है कि जयपुर के बॉयोलॉजिक पार्क के बाघ बाघिन बहन भाई स्कंधी और भीम की. भीम सफेद बाघ और स्कंधी गोल्डन बाघिन दोनों को एन्क्लोजर से आज जयपुर के टाइगर सफारी में छोडा गया.
2/7

Jaipur Biological Park

Jaipur Biological Park2/7

Photograph:

राजस्थान में पहली बार खुले जंगल में सफदे बाघ को भीम के रूप में खुले में देख पाएंगे. जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी में ये मौका सैलानियों को मिल पाएगा.