Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

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जन्म के बाद से मां ने साथ छोड़ दिया, जान बचना भी मुश्किल था लेकिन अब दोनों भाई-बहन पूरे जंगल में राज करेंगे. ये कहानी है कि जयपुर के बॉयोलॉजिक पार्क के बाघ बाघिन बहन भाई स्कंधी और भीम की. भीम सफेद बाघ और स्कंधी गोल्डन बाघिन दोनों को एन्क्लोजर से आज जयपुर के टाइगर सफारी में छोडा गया.