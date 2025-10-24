Zee Rajasthan
जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस

Rajasthan Art: जयपुर की ब्लू पॉटरी तुर्को-फारसी कला का उपहार है, जो क्वार्ट्ज से बनती है, मिट्टी से नहीं. तांबा-कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग वाली यह पॉटरी मुगल अरबी पैटर्न और पुष्प डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध है. यह राजस्थान की अनमोल धरोहर है.

राजस्थान, जो सदियों से कला, संस्कृति और शिल्प का केंद्र रहा है, उसकी एक सबसे चमकदार मिसाल है जयपुर की ब्लू पॉटरी. यह केवल हस्तशिल्प नहीं, बल्कि तुर्को-फारसी परंपरा का एक ऐसा अमूल्य तोहफा है, जो मुगलों के माध्यम से पर्शिया और अफगानिस्तान से भारत आया और जयपुर की विरासत का स्थायी हिस्सा बन गया.
ब्लू पॉटरी की सबसे खास और अनूठी पहचान यही है कि यह नियमित मिट्टी से नहीं बनाई जाती. यह कलाकृति क्वार्ट्ज के एक खास मिश्रण पर आधारित है.