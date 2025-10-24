जानें कैसे पर्शिया से आई ‘ब्लू पॉटरी’ ने जयपुर को दिया ग्लोबल आर्ट स्टेटस

राजस्थान, जो सदियों से कला, संस्कृति और शिल्प का केंद्र रहा है, उसकी एक सबसे चमकदार मिसाल है जयपुर की ब्लू पॉटरी. यह केवल हस्तशिल्प नहीं, बल्कि तुर्को-फारसी परंपरा का एक ऐसा अमूल्य तोहफा है, जो मुगलों के माध्यम से पर्शिया और अफगानिस्तान से भारत आया और जयपुर की विरासत का स्थायी हिस्सा बन गया.