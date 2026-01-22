Silver Is The New Gold: कम कीमत, ट्रेंडी स्टाइल, राजस्थान के इन बाजारों से खरीद सकते हैं हॉलमार्क वाली शुद्ध चांदी
Rajasthan Shopping Market: राजस्थान के जयपुर (जोहरी बाजार), उदयपुर और जोधपुर चांदी की खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन स्थान हैं. निवेश और स्टाइल के लिए यहां से 925 हॉलमार्क वाली शुद्ध चांदी कम मेकिंग चार्जेस पर खरीदी जा सकती है.
शादियों का सीजन हो या निवेश का विचार, आजकल चांदी (Silver) लोगों की पहली पसंद बन रही है. सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच चांदी न केवल एक सुरक्षित निवेश है, बल्कि फैशन स्टेटमेंट के रूप में भी 'न्यू गोल्ड' बनकर उभरी है. अगर आप भी कम दाम में बेहतरीन क्वालिटी और शुद्ध हॉलमार्क वाले चांदी के गहने या बर्तन खरीदना चाहते हैं, तो राजस्थान के ये ऐतिहासिक बाजार पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं.
जयपुर चांदी की नक्काशी और शुद्धता का सबसे बड़ा गढ़ है. यहां आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन थोक भाव पर मिल सकते हैं. आइए जानते हैं यहां के इन बाजारों के बारे में जैसे- जोहरी बाजार, गोपाल जी का रास्ता और बापू बाजार