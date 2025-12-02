दिल्ली के सदर बाजार से भी सस्ती ज्वेलरी मिलती है यहां! ये हैं जयपुर में शॉपिंग के लिए 5 बेस्ट मार्केट
Rajasthan Cheapest Shopping Markets: जयपुर के जौहरी बाजार में कुंदन और मीनाकारी ज्वेलरी दिल्ली के सदर बाज़ार से भी सस्ती मिलती है. बापू बाजार, चौ-रास्ता और चांद पोल अन्य किफायती बाज़ार हैं जहां कपड़े, मोजड़ी और हस्तशिल्प सस्ते दामों में मिलते हैं.
Published: Dec 02, 2025, 12:09 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 12:09 PM IST
Rajasthan Cheapest Shopping Markets
राजस्थान घूमने का प्लान बनाने वाले पर्यटकों के लिए, न केवल यहां की ऐतिहासिक विरासत, बल्कि बाज़ार भी बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि किस शहर में सबसे सस्ता और बेहतरीन सामान कहां मिलेगा.
हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के 5 सबसे किफायती बाजारों के बारे में बता रहे हैं, जहां पारंपरिक गहनों से लेकर कपड़ों, मसालों और हस्तशिल्प तक सबकुछ सस्ते दामों में खरीद सकते है.