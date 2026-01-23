Zee Rajasthan
Winter Destination: जयपुर से सिर्फ 8 घंटे की ड्राइव पर बर्फबारी का जादू, 24-25-26 जनवरी पर लॉन्ग वीकेंड के लिए बेस्ट और मजेदार है ये डेस्टिनेशन

Winter Destination: जयपुर अगर आप लॉन्ग वीकेंड (24-26 जनवरी 2026) पर बर्फ से खेलना, ठंडी हवाओं में सैर करना और प्रकृति के साथ रोमांचक पल बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का कनाताल आपके लिए हम एक परफेक्ट डेस्टिनेशन लेकर आये हैं.

Published: Jan 23, 2026, 03:09 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 03:09 PM IST
उत्तराखंड का कनाताल आपके लिए परफेक्ट जगह है. जयपुर से कनाताल की दूरी महज 560-580 किलोमीटर है, जो कार से लगभग 8 घंटे में तय की जा सकती है. यह छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी से सिर्फ 38 किमी दूर है और धनोल्टी-चंबा रोड पर स्थित है.
मौसम विभाग और हालिया अपडेट्स के अनुसार, 23-24 जनवरी से कनाताल, धनोल्टी और मसूरी के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है.