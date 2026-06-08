/Jaipur: जयपुर की पांच धार्मिक ढांचों पर हुआ बुलडोजर एक्शन, देखे सुबह सेअभी तक की तस्वीरें

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Jaipur News 8 जून को जयपुर के इन इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर मोबाइल इंटरनेट, सोशल मीडिया और बल्क मैसेजिंग सर्विस बंद कर दी गई और वॉयस कॉल पर कोई असर नहीं पड़ा. चारदीवारी वाला शहर और पुराना जयपुर गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, उत्तरी जयपुर आदर्श नगर, झोटवाड़ा, करधनी, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, हरमाड़ा, चंदवाजी, वेस्ट और सेंट्रल बानी पार्क, वैशाली नगर, सोडाला, श्याम नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, भट्टा बस्ती, दक्षिण जयपुर में मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रताप नगर, मुहाना, शिवदासपुरा, बगरू, पूर्वी जयपुर जालूपुरा, संजय सर्किल, जयसिंहपुरा खोर, कानोता, टूंगा और सरहद एवं ग्रामीण सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, अचरोल, विराटनगर, पावटा, प्रागपुरा, मनोहरपुर, भाबरू, कालाडेरा, चोमू, आंधी, दूदू, फागी, फुलेरा, जामवा रामगढ़, शाहपुरा शामिल है.