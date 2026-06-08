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Jaipur: जयपुर की पांच धार्मिक ढांचों पर हुआ बुलडोजर एक्शन, देखे सुबह सेअभी तक की तस्वीरें

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 08, 2026, 01:38 PM|Updated: Jun 08, 2026, 03:36 PM

जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को मालवीय नगर के नंदपुरी रोड पर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत सड़क की कानूनी सीमा के भीतर आने वाले पांच धार्मिक ढांचों-एक मस्जिद, एक मंदिर, एक सत्संग हॉल और एक मजार समेत अन्य संरचनाओं को हटाया गया. 
 

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सोमवार को जयपुर में भारी सुरक्षा के बीच, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मालवीय नगर के नंदपुरी रोड पर अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया. इस दौरान सड़क की कानूनी सीमा में आने वाले पांच धार्मिक ढांचों, जिनमें एक मस्जिद, मंदिर, सत्संग हॉल और मजार शामिल हैं को हटाया गया. ऐसे में शहर के कई इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.
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यह अभियान सड़क चौड़ी करने के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें काफी देरी हो चुकी है. इसके तहत रेलवे लाइन के समानांतर 1.5 किलोमीटर लंबे हिस्से को, जो अभी 25-30 फीट चौड़ा है, उसकी तय चौड़ाई यानी 80 फीट तक बढ़ाया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से लगभग 50 कॉलोनियों को सीधा फायदा होगा, मालवीय नगर, प्रधान मार्ग और एपेक्स सर्कल तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हरे कृष्ण मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा.
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JDA ने पहले 22 मई को इसी रास्ते पर 133अवैध कब्जे हटाए थे और धार्मिक संस्थाओं को नियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था, वह समय अब ​​खत्म हो चुका है. पुलिस ने 7 जून की आधी रात से 8 जून की आधी रात तक जयपुर नॉर्थ और जयपुर ईस्ट के अधिकतर पुलिस स्टेशन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विस बंद करने का आदेश दिया.
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यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान और उसके बाद इन प्लेटफ़ॉर्म पर अफ़वाहें और भड़काऊ कंटेंट न फैलें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या झूठा कंटेंट फैलाएगा, उसके खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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8 जून को जयपुर के इन इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर मोबाइल इंटरनेट, सोशल मीडिया और बल्क मैसेजिंग सर्विस बंद कर दी गई और वॉयस कॉल पर कोई असर नहीं पड़ा. चारदीवारी वाला शहर और पुराना जयपुर गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, कोतवाली, नाहरगढ़, ब्रह्मपुरी, उत्तरी जयपुर आदर्श नगर, झोटवाड़ा, करधनी, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, हरमाड़ा, चंदवाजी, वेस्ट और सेंट्रल बानी पार्क, वैशाली नगर, सोडाला, श्याम नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, भट्टा बस्ती, दक्षिण जयपुर में मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, सांगानेर, प्रताप नगर, मुहाना, शिवदासपुरा, बगरू, पूर्वी जयपुर जालूपुरा, संजय सर्किल, जयसिंहपुरा खोर, कानोता, टूंगा और सरहद एवं ग्रामीण सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, अचरोल, विराटनगर, पावटा, प्रागपुरा, मनोहरपुर, भाबरू, कालाडेरा, चोमू, आंधी, दूदू, फागी, फुलेरा, जामवा रामगढ़, शाहपुरा शामिल है.
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जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त बल बुलाए गए हैं और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त कमिश्नरेट कर्मी तैनात किए गए हैं. दीवारों से घिरे शहर और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील अन्य इलाकों में हाई अलर्ट है.
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आखिर क्या हटाया जा रहा है और अभी क्यों? राजस्व दस्तावेजों में दर्ज 80 फुट चौड़ी सड़क की सीमा के भीतर पांच धार्मिक ढांचे- एक मस्जिद, एक मंदिर, एक सत्संग हॉल और एक मजार आते हैं. हालांकि मौजूदा सड़क की चौड़ाई केवल 25-30 फुट है, लेकिन JDA का कहना है कि इन ढांचों की वजह से सड़क चौड़ी करने का प्रोजेक्ट सालों से रुका हुआ है.
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22 मई को 134 अन्य अतिक्रमण हटाए जाने के बाद, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने वालों को खुद ही ढांचे हटाने का समय दिया गया था. वह समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है, जिसके चलते सोमवार को यह कार्रवाई की गई.
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ट्रैफिक में बदलाव के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नंदपुरी रोड, मालवीय नगर और पुराने शहर के आस-पास रहने वाले लोगों को सोमवार को भारी सुरक्षा और आवाजाही पर संभावित पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है. (Report- Ashutosh Sharma, Dinesh Tiwari)
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