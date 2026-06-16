/जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price, 16 June: जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की चमक और बढ़ गई है. कीमती धातुओं में आई तेजी ने खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खींचा है. बाजार विशेषज्ञ वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के चलते आगे भी उतार-चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं.

