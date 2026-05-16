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जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 16, 2026, 06:24 AM|Updated: May 16, 2026, 06:24 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर समेत पूरे प्रदेश में आज सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. 

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और भारतीय रुपए की मजबूती के कारण स्थानीय आभूषण बाजार भी प्रभावित हुआ है. एक दिन में सोने में 1250 रुपये से अधिक की गिरावट और चांदी में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी कमी देखने को मिली है.
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बाजार सूत्रों के अनुसार, 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,47,790 रह गया, जो कल ₹1,49,040 था. इस प्रकार एक दिन में ₹1,250 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,55,180 रहा, जबकि कल यह ₹1,56,490 था. यानी शुद्ध सोने में भी ₹1,310 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई.
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चांदी के भावों में और भी तेज गिरावट देखी गई. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹3,05,000 है, जो कल ₹3,15,000 था. मात्र एक दिन में ₹10,000 प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है. यह गिरावट राजस्थान के सभी प्रमुख आभूषण बाजारों जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र, उदयपुर और अजमेर में समान रूप से देखी गई.
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इस अचानक आई गिरावट से आम खरीदारों और निवेशकों में खुशी का माहौल है. कई लोग इसे सोना खरीदने का अच्छा मौका मान रहे हैं. हालांकि ज्वेलर्स और व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं. शादी-विवाह के सीजन में आमतौर पर सोने-चांदी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के कारण भावों में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीदों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों के चलते सोने की कीमतों में सुधार आ रहा है. इसके अलावा घरेलू स्तर पर रुपए में आई मजबूती ने भी आयातित सोने को सस्ता बनाया है. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के संकेतों ने भी सोने को आकर्षक कमोडिटी से थोड़ा दूर किया है.
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वर्तमान में कई बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट को लंबे समय के निवेश के लिए अच्छा अवसर बता रहे हैं. यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अभी 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है.
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हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और वैश्विक महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनाए रखनी चाहिए. अगर वैश्विक स्तर पर कोई नया तनाव बढ़ा तो सोने के भाव फिर से तेजी से बढ़ सकते हैं.
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व्यापारियों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में भाव और गिरते हैं तो खरीदारी में और तेजी आ सकती है. वहीं शादी के सीजन को देखते हुए कई ज्वेलर्स डिस्काउंट ऑफर भी दे रहे हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो सकें.
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