/जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Published: May 16, 2026, 06:24 AM | Updated: May 16, 2026, 06:24 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर समेत पूरे प्रदेश में आज सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है.