/बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price, 2 June: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? जयपुर सर्राफा बाजार से आज बड़ी खबर सामने आई है. सोने के भाव में ऐसा बदलाव देखने को मिला है, जिसने खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. क्या आज खरीदारी का सही मौका है? जानिए ताजा रेट और पूरा अपडेट.

