Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन आते ही गिर गए सोने के दाम, चांदी भी सस्ती, तुरंत उठाइये फायदा, जानें आज के रेट

1/9

वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं के दामों में यह नरमी देखने को मिली है, जो घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच संतुलन को दर्शाती है. अगर आप सोना खरीदने का प्लान बन रहे हैं तो बिना सोचे -समझे आज ही सुनार के पास पहुंच जाइए. 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों में करीब 1950 रुपये की तगड़ी गिरावट आई है.