Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन आते ही गिर गए सोने के दाम, चांदी भी सस्ती, तुरंत उठाइये फायदा, जानें आज के रेट
Jaipur Gold Silver Price Today, 29 October: गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 29 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमतों में शानदार और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. सोने में आई गिरावट खरीदारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है.
Published: Oct 29, 2025, 07:36 AM IST | Updated: Oct 29, 2025, 07:36 AM IST
वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं के दामों में यह नरमी देखने को मिली है, जो घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच संतुलन को दर्शाती है. अगर आप सोना खरीदने का प्लान बन रहे हैं तो बिना सोचे -समझे आज ही सुनार के पास पहुंच जाइए. 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों में करीब 1950 रुपये की तगड़ी गिरावट आई है.
आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमत में शानदार गिरावट देखी गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹₹ 1,20,900 था, जो आज ₹1,18,950 पर आ गया है, यानी इसमें ₹1950 की कमी दर्ज की गई. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दाम इस प्रकार रहे: