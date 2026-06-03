/सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

Jaipur Gold Silver Price, 3 June: गुलाबी नगरी के सर्राफा बाजार से आज (3 जून) एक हैरान करने वाली खबर आ रही है. वैश्विक बाजारों की हलचल और डॉलर-रुपये के उतार-चढ़ाव के बीच आज दोनों कीमती धातुओं की रफ्तार अचानक थम गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार में कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है. ऐसे में निवेशकों और आम खरीदारों के लिए यह एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ है. क्या आज कीमतें घटने से मिला है तगड़ा मौका या फिर आने वाली है बड़ी तेजी?

