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सोने में आई तगड़ी गिरावट, चांदी टस से मस नहीं, जानें क्या हैं जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 09, 2026, 07:39 AM|Updated: Jun 09, 2026, 07:39 AM

Jaipur Gold Silver Price, 9 June: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार के संकेत आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की चाल तय करेंगे.
 

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Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Price Today 9 June: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेजी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.
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सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
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गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 9 जून 2026 को सोने की कीमतों में दमदार गिरावट दर्ज हुई है, वहीं, चांदी स्थिर है. आज के रेट पढ़कर तुरंत सोना खरीदने का प्लान बना सकते हैं.
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आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में खासी कमी दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹₹ 1,48,090 था, जो कि आज ₹₹ 1,47,090 रह गया है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी कमी देखी गई.
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24 कैरेट सोना: ₹₹ 1,47,090 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹1,40,090 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.
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चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कल चांदी का भाव ₹270 प्रति ग्राम था, वहीं आज चांदी का भाव स्थिर होते हुए कल के दामों 270 रुपये पर टिका है. जयपुर में प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 रुपये है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से पुनः पुष्टि कर लेना बेहतर होगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.
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Disclaimer: ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 9 जून 2026 को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.
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