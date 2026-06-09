/सोने में आई तगड़ी गिरावट, चांदी टस से मस नहीं, जानें क्या हैं जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price, 9 June: सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिली, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार के संकेत आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की चाल तय करेंगे.

