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जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 09, 2026, 07:37 AM|Updated: May 09, 2026, 07:37 AM

Jaipur Gold Silver Price, 9 May: आजकल सोना और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दामों में गिरावट आती है तो कभी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नवीनतम भाव भी देखें.
 

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Jaipur Gold Silver Price Today 9 May: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेजी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.
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सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
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गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 9 मई 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी तेजी दर्ज हुई है. आज के रेट पढ़कर आप इन्हें बाद में खरीदने का प्लान बना सकते हैं वरना आज आपकी जेब खाली हो सकती है.
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आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹₹1,52,880 था, जो कि आज ₹1,52,870 रह गया है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी कमी देखी गई.
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24 कैरेट सोना: ₹1,52,870 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹1,40,090 प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना: ₹1,14,700 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.
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चांदी के भाव में शानदार तेजी आई है. कल चांदी का भाव ₹275 प्रति ग्राम था, वहीं आज चांदी का भाव 275.10 रुपये हो गया है. जयपुर में प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,75,100 रुपये है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से पुनः पुष्टि कर लेना बेहतर होगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.
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Disclaimer: ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 9 मई 2026 को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.
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