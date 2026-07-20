/Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई कीमतें सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

Jaipur Gold Silver Price Today 20 July: जयपुर सर्राफा बाजार में आज 20 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. वैश्विक आर्थिक संकेतों और घरेलू कारकों के बीच 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने समेत चांदी के दामों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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Jaipur Gold Silver Price Today 20 July
Jaipur Gold Silver Price Today 20 July: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेज़ी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.
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सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
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गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में सुबह की कीमतों में कल से कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज के इन रेट्स को पढ़कर तुरंत सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना सकते हैं.
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आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं देखे गए. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹1,39,010 था, जो कि आज ₹1,39,010 पर ही स्थिर है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी स्थिरता देखी गई.
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24 कैरेट सोना: ₹1,39,010 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹1,32,390 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में तेज़ी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.
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चांदी के भाव में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. कल चांदी का भाव ₹235 प्रति ग्राम था, वहीं आज भी चांदी का भाव 235 रुपये पर ही बना है. जयपुर में प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,35,000 रुपये है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से पुनः पुष्टि कर लेना बेहतर होगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.
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Disclaimer: ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 20 जुलाई 2026 (सुबह) को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.