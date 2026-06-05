/जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

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Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक हाई-क्वालिटी कटर बरामद हुआ है. महिलाएं इस कटर को रुमाल में छिपाकर रखती थीं. भीड़ में कथा सुन रही महिलाओं के पीछे खड़े होकर वे बेहद सफाई से सोने की चेन काट लेती थीं और किसी को भनक तक नहीं लगती थी.पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में चोरी, लूट, छीनाझपटी, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. यह गिरोह तीन गाड़ियों में पंजाब से जयपुर आया था, लेकिन पुलिस केवल एक कार को पकड़ सकी. दो अन्य वाहन मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है.