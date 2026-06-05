Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

जयपुर में जया किशोरी कथा के बीच बड़ी साजिश नाकाम! पंजाब की महिला गैंग चेन काटने से पहले गिरफ्तार

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 05, 2026, 10:34 AM|Updated: Jun 05, 2026, 10:34 AM

Jaipur Crime News: जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में चल रही जया किशोरी कथा के दौरान श्रद्धालुओं को निशाना बनाने पहुंची पंजाब की शातिर चेन स्नेचिंग गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. चार महिलाओं और एक पुरुष आरोपी से हाई-क्वालिटी कटर बरामद हुआ है.
 

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang1/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाली पंजाब की एक शातिर छीनाझपटी गैंग ने दस्तक दी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस के जाल में फंस गई. माणक चौक थाना पुलिस ने चार महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों, मंदिरों तथा धार्मिक आयोजनों में चेन स्नेचिंग और मोबाइल चोरी जैसी वारदातों में माहिर बताए जा रहे हैं.
Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang2/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

जयपुर शहर में गोविंद देवजी मंदिर में इन दिनों कथावाचक जया किशोरी की कथा चल रही है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से एक सक्रिय गिरोह जयपुर पहुंच सकता है. इसके बाद पुलिस ने सादा वेश में महिला पुलिसकर्मियों, सीएसटी, डीएसटी और डीएसबी की टीमों को मंदिर और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया. चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर संदिग्ध महिलाओं पर पड़ी. पुलिस को देखकर आरोपी महिलाएं वहां से भाग निकलीं और कुछ दूरी पर खड़ी कार में सवार होकर फरार होने लगीं.
Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang3/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

सूचना मिलते ही भ्रमपुरी इलाके में नाकाबंदी की गई. पुलिस ने पीछा कर कार को रोका और उसमें सवार चार महिलाओं व एक पुरुष को दबोच लिया. पीछा करने के दौरान आरोपियों ने रास्ते में कई वाहनों को भी टक्कर मारी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किरणदीप, रणवीर कौर, परमजीत उर्फ बबली, गुरजिंदर कौर और एक पुरुष साथी के रूप में हुई है. पुरुष आरोपी गिरोह के लिए ड्राइवर का काम करता था और महिलाओं को वारदात स्थल तक पहुंचाने तथा भागने में मदद करता था.
Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang4/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक हाई-क्वालिटी कटर बरामद हुआ है. महिलाएं इस कटर को रुमाल में छिपाकर रखती थीं. भीड़ में कथा सुन रही महिलाओं के पीछे खड़े होकर वे बेहद सफाई से सोने की चेन काट लेती थीं और किसी को भनक तक नहीं लगती थी.पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के खिलाफ पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में चोरी, लूट, छीनाझपटी, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं. यह गिरोह तीन गाड़ियों में पंजाब से जयपुर आया था, लेकिन पुलिस केवल एक कार को पकड़ सकी. दो अन्य वाहन मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है.
Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang5/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरोह बड़े धार्मिक आयोजनों, मेलों और मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को निशाना बनाता था. महिलाओं के गिरोह में होने के कारण लोगों को उन पर आसानी से शक भी नहीं होता था. इसी का फायदा उठाकर वे चेन स्नेचिंग और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देती थीं.
Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang6/6

Jaipur me pakdi gayi Punjab ki mahila chor gang

डीसीपी नॉर्थ, जयपुर करण शर्मा ने कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है. अब उनसे जयपुर सहित अन्य राज्यों में की गई वारदातों और फरार साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
TAGS:
rAJASTHAN CRIME

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंडे से आई बच्चे की आवाज़, घड़ियाल मां ने जल्दी से हटा दी रेत
Dholpur News
2
Jaipur News
3
Karauli News
4
Jaipur News
5
Chittorgarh News