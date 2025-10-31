जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग

राजा-महाराजाओं के ज़माने की शाही बारात की परंपरा देवउठनी एकादशी के साथ फिर लौट आई है. इस बार शादियों में "खास शादी के लिए खास हाथी" का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जयपुर समेत प्रदेशभर की बारातों में हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्घी के साथ शाही पालकी का लवाजमा सजने को तैयार है.