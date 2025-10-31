जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग
देवउठनी पर शादियों में शाही अंदाज़ के लिए जयपुर के 'हाथी गांव' के 80% हाथी बुक हो चुके हैं. ₹15,000 से ₹90,000 तक किराए पर हाथी, घोड़े और ऊंट शाही बारात की शान बनेंगे, जो राजा-महाराजाओं की परंपरा को दर्शाते हैं.
Published: Oct 31, 2025, 05:08 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 05:08 PM IST
राजा-महाराजाओं के ज़माने की शाही बारात की परंपरा देवउठनी एकादशी के साथ फिर लौट आई है. इस बार शादियों में "खास शादी के लिए खास हाथी" का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जयपुर समेत प्रदेशभर की बारातों में हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्घी के साथ शाही पालकी का लवाजमा सजने को तैयार है.
जयपुर के आमेर स्थित 'हाथी गांव' के हाथी इन दिनों शाही शादी की शान बन रहे हैं. हाथी गांव विकास समिति के सदस्य आसिफ खान ने बताया कि इस बार देवउठनी एकादशी के सावों पर पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं.