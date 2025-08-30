Zee Rajasthan
अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए

Jaipur News: जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 'एओगिन 2025' में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए तीन दिवसीय कांफ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल थे. 

Published: Aug 30, 2025, 19:30 IST | Updated: Aug 30, 2025, 19:30 IST
महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस 'एओगिन 2025' में सन् 2030 तक सर्वाइकल कैंसर मुक्त विश्व के लिए विश्व स्वास्थ्य परिषद द्वारा दिए गए लक्ष्य पर विस्तृत विचार विमर्श और परिचर्चा की गई. कांफ्रेंस में देश भर से आए विख्यात स्त्री कैंसर रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञों के अलावा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं समेत पांच सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य परिषद के कैंसर बचाव विभाग के अध्यक्ष डॉ. पार्था बासु ने भारत सहित अन्य विकासशील देशों में हो रहे प्रयासों के बारे में बताया. इस संगोष्ठी का उद्घाटन महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन डॉ. एम एल स्वर्णकार द्वारा किया गया. आयोजन समिति अध्यक्ष तथा वरिष्ठ स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. रानू पाटनी और आयोजन सचिव वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अंशु पटोदिया मुख्य सूत्रधार रहीं.