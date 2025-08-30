अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए

कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य परिषद के कैंसर बचाव विभाग के अध्यक्ष डॉ. पार्था बासु ने भारत सहित अन्य विकासशील देशों में हो रहे प्रयासों के बारे में बताया. इस संगोष्ठी का उद्घाटन महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन डॉ. एम एल स्वर्णकार द्वारा किया गया. आयोजन समिति अध्यक्ष तथा वरिष्ठ स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. रानू पाटनी और आयोजन सचिव वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अंशु पटोदिया मुख्य सूत्रधार रहीं.