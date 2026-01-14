Zee Rajasthan
mobile app

Jaipur Kite Festival 2026: CM भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ, जलमहल पर देशी-विदेशी पर्यटकों की धूम, देखें PHOTOS

Jaipur Kite Festival 2026: जयपुर में मकर संक्रांति पर पर्यटन विभाग का काइट फेस्टिवल आयोजित हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पतंग उड़ाकर शुभारंभ किया. 

photo credit -'X' Rajasthan tourism site

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 14, 2026, 03:54 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 03:54 PM IST
1/9

Jaipur Kite Festival 2026

Jaipur Kite Festival 20261/9
राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का आयोजित किया गया.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शामिल हुए,मंच से मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी,विधायक बालमुकुंद्रचार्य ने बैलून उडाकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया.यह मकर संक्रांति आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए साथ आसमान में लहराती पतंग की तरह आपका जीवन उज्जवल होए.
2/9

Jaipur Kite Festival 2026

Jaipur Kite Festival 20262/9
जयपुर की पतंगबाजी देश-दुनिया में मशहूर है. वहीं देशी-विदेशी पर्यटक स्पेशल पैकेज के साथ जपुर में पतंगबाजी करने पहुंचे है.जल महल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया,जिसमें बडी संख्या में देश के विभिन्न राजयों के पर्यटक और विदेशी पर्यटक शामिल होकर कार्यक्रम का लुफ्त उठाया.पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को निशुल्क पतंग-डोर वितरित की गई पर्यटकों ने पतंग उडाकर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया.