Jaipur Kite Festival 2026: CM भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ, जलमहल पर देशी-विदेशी पर्यटकों की धूम, देखें PHOTOS

जयपुर की पतंगबाजी देश-दुनिया में मशहूर है. वहीं देशी-विदेशी पर्यटक स्पेशल पैकेज के साथ जपुर में पतंगबाजी करने पहुंचे है.जल महल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया,जिसमें बडी संख्या में देश के विभिन्न राजयों के पर्यटक और विदेशी पर्यटक शामिल होकर कार्यक्रम का लुफ्त उठाया.पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को निशुल्क पतंग-डोर वितरित की गई पर्यटकों ने पतंग उडाकर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया.