Jaipur Kite Festival 2026: CM भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ, जलमहल पर देशी-विदेशी पर्यटकों की धूम, देखें PHOTOS

Published: Jan 14, 2026, 03:54 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 03:54 PM IST
Jaipur Kite Festival 2026
राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का आयोजित किया गया.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शामिल हुए,मंच से मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी,विधायक बालमुकुंद्रचार्य ने बैलून उडाकर प्रदेशवासियों को संदेश दिया.यह मकर संक्रांति आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए साथ आसमान में लहराती पतंग की तरह आपका जीवन उज्जवल होए.
जयपुर की पतंगबाजी देश-दुनिया में मशहूर है. वहीं देशी-विदेशी पर्यटक स्पेशल पैकेज के साथ जपुर में पतंगबाजी करने पहुंचे है.जल महल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया,जिसमें बडी संख्या में देश के विभिन्न राजयों के पर्यटक और विदेशी पर्यटक शामिल होकर कार्यक्रम का लुफ्त उठाया.पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को निशुल्क पतंग-डोर वितरित की गई पर्यटकों ने पतंग उडाकर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया.