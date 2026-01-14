गुलाबी नगरी जयपुर आज एक अलग ही रंग में रगी है. सूरज की पहली किरण के साथ ही जयपुराइट्स ने छतों पर डेरा डाल दिया और नीला आसमान देखते ही देखते सतरंगी कैनवास में तब्दील हो गया. मकर संक्रांति का यह पर्व इस बार केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ग्लैमर का तड़का भी नजर आ रहा है.