Jaipur Kite Festival 2026: मोदी-ट्रंप की पतंगें, जलमहल पर उत्सव, छतों पर ‘वो काटा’ की अनदेखी तस्वीरें

Makar Sankranti 2026: जयपुर में मकर संक्रांति के उत्साह के बीच मोदी, ट्रंप और पुतिन की पतंगें चर्चा में हैं. पर्यटन विभाग ने जलमहल पर उत्सव मनाया, वहीं पशुपालन विभाग घायल पक्षियों के उपचार के लिए 12 घंटे अलर्ट मोड पर है.

Published: Jan 14, 2026, 03:13 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 03:14 PM IST
गुलाबी नगरी जयपुर आज एक अलग ही रंग में रगी है. सूरज की पहली किरण के साथ ही जयपुराइट्स ने छतों पर डेरा डाल दिया और नीला आसमान देखते ही देखते सतरंगी कैनवास में तब्दील हो गया. मकर संक्रांति का यह पर्व इस बार केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ग्लैमर का तड़का भी नजर आ रहा है.
इस साल पतंगों के बाजार में नेताओं के चेहरों वाली पतंगों का जबरदस्त क्रेज है. पतंग कारीगर अब्दुल गफूर अंसारी ने अपनी कला के जरिए राजनीति को आसमान पर पहुंचा दिया है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पतंगों के साथ-साथ इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की के फोटो वाली पतंगें भी पेंच लड़ा रही हैं.