जयपुर की ये ट्रेंडी मीनाकारी ज्वेलरी,कम बजट में आपके लुक को देंगे रॉयल, खरीददारी के लिए है बेस्ट

Jaipur Shopping Market: जयपुर कुंदन और मीनाकारी आभूषणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. मुगल और राजपूत काल में जन्मी यह कला, यहां के जौहरी बाज़ार में मिलती है. मीनाकारी को 'रंगों की कला' कहा जाता है, जो ट्रेंडी और एलिगेंट लुक देती है.

Published: Dec 01, 2025, 09:58 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 09:58 AM IST
Jaipur Shopping Market (Meenakari jewellery)

अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति के साथ, राजस्थान बहुरंगी कला और बेजोड़ शिल्प के लिए जाना जाता है. इस शानदार विरासत की सबसे भव्य छवि राजधानी जयपुर के बाजारों में मिलती है, जो आभूषणों की खरीदारी के लिए दुनिया भर में एक स्वर्ग है. जयपुर विशेष रूप से गहनों में कुंदन और मीनाकारी शैलियों के निर्माण के लिए विख्यात है.
Jaipur Shopping Market (Meenakari jewellery)

जयपुर दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है जहां हैंडकटिंग रत्न और सोने-चांदी के गहनों की शानदार विविधता मिलती है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है कुंदन मीना कला, जो देश के सबसे पुराने आभूषण शिल्पों में से एक है.