जयपुर की ये ट्रेंडी मीनाकारी ज्वेलरी,कम बजट में आपके लुक को देंगे रॉयल, खरीददारी के लिए है बेस्ट

अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति के साथ, राजस्थान बहुरंगी कला और बेजोड़ शिल्प के लिए जाना जाता है. इस शानदार विरासत की सबसे भव्य छवि राजधानी जयपुर के बाजारों में मिलती है, जो आभूषणों की खरीदारी के लिए दुनिया भर में एक स्वर्ग है. जयपुर विशेष रूप से गहनों में कुंदन और मीनाकारी शैलियों के निर्माण के लिए विख्यात है.