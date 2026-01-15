Jaipur Literature Festival 2026 Photos: 'शब्दों के महाकुंभ' का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन

Rajasthan news: CM भजनलाल शर्मा ने JLF 2026 का उद्घाटन किया. पहले दिन जावेद अख्तर, जिमी वेल्स और किरण देसाई के सत्रों ने धूम मचाई. 'होटल क्लार्क्स आमेर' में 19 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में साहित्य और संस्कृति का संगम दिख रहा है.