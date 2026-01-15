Zee Rajasthan
Jaipur Literature Festival 2026 Photos: 'शब्दों के महाकुंभ' का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन

Rajasthan news: CM भजनलाल शर्मा ने JLF 2026 का उद्घाटन किया. पहले दिन जावेद अख्तर, जिमी वेल्स और किरण देसाई के सत्रों ने धूम मचाई. 'होटल क्लार्क्स आमेर' में 19 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव में साहित्य और संस्कृति का संगम दिख रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 15, 2026, 01:44 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 01:44 PM IST
गुलाबी नगरी के 'होटल क्लार्क्स आमेर' में आज से साहित्य, संवाद और सुरों के सबसे बड़े वैश्विक मंच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के 19वें संस्करण का शानदार आगाज हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर पांच दिवसीय इस महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया.
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे. उद्घाटन समारोह में फेस्टिवल के आयोजक नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजॉय के. रॉय ने दुनिया भर से आए साहित्य प्रेमियों का स्वागत किया.