Jaipur Blanket Market: जयपुर के इस बाजार में मिल रहे थोक के भाव गर्म कंबल, किफायती दाम में मिल जाएगा कड़ाके की सर्दी से छुटकारा

Jaipur Blanket Market: जयपुर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही कंबल की खरीदारी जोरों पर है और थोक बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने थोक बाजारों के लिए पूरे देश में मशहूर है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले कंबल सबसे कम दामों में उपलब्ध होते हैं. विशेषज्ञों और स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, जयपुर में सबसे सस्ते थोक कंबल चांदपोल बाजार में मिलते हैं. यह बाजार पुराने शहर के बीचों-बीच स्थित है और यहां ऊनी, ऐक्रेलिक, मिंक, जयपुरी प्रिंटेड, डबल बेड और सिंगल बेड सभी तरह के कंबल थोक भाव में उपलब्ध हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 30, 2025, 10:09 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 10:09 AM IST
Jaipur Blanket Market

चांदपोल बाजार में छोटे-छोटे गली-कूचों में सैकड़ों दुकानें हैं जो सीधे मैन्युफैक्चरर से माल लाती हैं, इसलिए कीमतें बेहद कम रहती हैं. वर्तमान में एक अच्छी क्वालिटी का सिंगल कंबल थोक में 180 से 350 रुपये और डबल बेड कंबल 350 से 650 रुपये तक मिल रहा है.
Jaipur Blanket Market

यदि 50-100 पीस या इससे अधिक खरीदें तो कीमतें और नीचे आ जाती हैं. व्यापारी बताते हैं कि मोलभाव करने पर 20-30 प्रतिशत तक और छूट मिल जाती है. सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुला रहता है और सर्दियों में यहां भारी भीड़ रहती है.