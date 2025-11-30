Jaipur Blanket Market: जयपुर के इस बाजार में मिल रहे थोक के भाव गर्म कंबल, किफायती दाम में मिल जाएगा कड़ाके की सर्दी से छुटकारा

Jaipur Blanket Market: जयपुर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही कंबल की खरीदारी जोरों पर है और थोक बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने थोक बाजारों के लिए पूरे देश में मशहूर है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले कंबल सबसे कम दामों में उपलब्ध होते हैं. विशेषज्ञों और स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, जयपुर में सबसे सस्ते थोक कंबल चांदपोल बाजार में मिलते हैं. यह बाजार पुराने शहर के बीचों-बीच स्थित है और यहां ऊनी, ऐक्रेलिक, मिंक, जयपुरी प्रिंटेड, डबल बेड और सिंगल बेड सभी तरह के कंबल थोक भाव में उपलब्ध हैं.