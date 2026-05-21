/मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लग रहे 11 किलो चांदी के दरवाजे, 8 चमत्कारी स्वरूप के होंगे दर्शन

Moti Dungri Ganesh Temple: जयपुर में अब गणेश दर्शन का अंदाज बदलने वाला है क्योंकि मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में अब पट खुलते ही सिर्फ बप्पा के नहीं बल्कि अष्टविनायक के भी दर्शन होंगे.
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Moti Dungri Ganesh Temple
आने वाले दिनों में जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों को आस्था का एक नया और अनोखा अनुभव मिलने जा रहा है.जैसे ही गर्भगृह के पट खुलेंगे… सबसे पहले भक्तों को चांदी के विशेष दरवाजों पर अष्टविनायक गणपति के दर्शन होंगे और उसके बाद सामने होंगे मोतीडूंगरी गणेश जी महाराज. करीब 11 किलो चांदी से तैयार हो रहे इन द्वारों पर गणपति के आठ स्वरूप उकेरे गए हैं, जिन्हें पारंपरिक नक्काशी, स्वर्ण आभा और कलात्मक डिजाइन से सजाया गया है.
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Moti Dungri Ganesh Temple
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं लेकिन अब यहां आस्था का अनुभव पहले से और भव्य होने जा रहा है. गर्भगृह में लगने जा रहे 11 किलो चांदी से बने विशेष किवाड़, जिन पर भगवान गणपति के अष्टविनायक स्वरूप उकेरे गए हैं. अब जैसे ही मंदिर के पट खुलेंगे...सबसे पहले श्रद्धालुओं को होंगे अष्टविनायक के दर्शन होंगे और अगले ही पल मोतीडूंगरी गणेश जी महाराज सामने होंगे. यानी एक ही जगह...आठ स्वरूपों की आस्था और मोतीडूंगरी गणेशजी का दिव्य आशीर्वाद.
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मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि करीब 20 साल पहले मंदिर के पट दिन के समय मंगल रहते थे लेकिन उसके बाद से मंगला से शयन तक यानी दिनभर दर्शनों के लिए पट खुले रहते है. बीच में भोग राग के लिए पर्दा लगाया जाता है लेकिन अब गर्भगृह में लगाने के लिए 11 किलो चांदी से तैयार विशेष किवाड़ तैयार हो रहे है. करीब 15 इंच चौड़े और 12 फीट ऊंचे इन दरवाजों पर गणपति के आठ स्वरूपों को बेहद बारीकी और पारंपरिक शैली में उकेरा गया है.
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ये किवाड़ सागवान की लकड़ी से तैयार किए गए हैं, जिन पर 11 किलो चांदी की गढ़ाई की गई है. खास बात यह है कि भक्त अब एक ही स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक स्वरूपों और मोतीडूंगरी गणेश के दर्शन कर सकेंगे. नए किवाड़ केवल सजावट नहीं, बल्कि दर्शन व्यवस्था का भी विशेष हिस्सा हैं. जैसे ही पट मंगल होंगे, चांदी के इन दरवाजों पर उकेरे गए अष्टविनायक सबसे पहले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे और फिर द्वार खुलते ही मोतीडूंगरी गणेश जी के साक्षात दर्शन होंगे. यह दृश्य भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव का नया अनुभव बनेगा.
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मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के गर्भगृह में लगने वाले किवाड़ को तैयार करने वाले सत्यनारायण कश्यप ने बताया कि पहले डिजाइन तैयार कर धातु पर आकृतियां उकेरी गईं. फिर चांदी की परत चढ़ाई जा रही है. इसके बाद अष्टविनायक, सखियों, मूषकराज और स्वास्तिक चिन्हों को प्राकृतिक रंगों से जीवंत रूप दिया गया. मंदिर में इन दिनों स्वर्ण सज्जा का कार्य भी जारी है. गर्भगृह और छतों पर सोने की कोटिंग की जा रही है. अष्टविनायक महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में स्थित भगवान गणेश के आठ प्राचीन स्वयंभू मंदिरों की परंपरा है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है. अब जयपुर में भक्तों को उसी आस्था की झलक मोतीडूंगरी मंदिर के गर्भगृह के द्वारों पर दिखाई देगी.
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अष्टविनायक के इन आठ रूपों की खासियत 1-श्री मयूरेश्वर (मोरगांव, पुणे) अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है. यहां भगवान गणेश ने मोर पर सवार होकर 'सिंधु' नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है. 2-श्री सिद्धिविनायक (सिद्धटेक, अहमदनगर) माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सिद्धियों को प्राप्त किया था. यह बप्पा का वह रूप है जो भक्तों को हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है. 3-श्री बल्लालेश्वर (पाली, रायगढ़) यह एकमात्र ऐसा विनायक मंदिर है जो एक भक्त (बल्लाल) के नाम पर प्रसिद्ध है. कथा के अनुसार, बप्पा अपने इस भक्त की पुकार सुनकर स्वयं यहां प्रकट हुए थे. 4-श्री वरदविनायक (महाड, रायगढ़) वरद का अर्थ है वरदान देने वाला. इस मंदिर में बप्पा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं. 5-श्री चिंतामणि (थेऊर, पुणे) इस रूप में भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी चिंताओं और मानसिक परेशानियों को हर लेते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं. 6-श्री गिरिजात्मज (लेण्याद्री, पुणे) यह मंदिर पहाड़ों पर एक गुफा में स्थित है 'गिरिजात्मज' का अर्थ है गिरिजा (माता पार्वती) के पुत्र. यहां माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर बाल गणेश को प्राप्त किया था. 7-श्री विघ्नेश्वर (ओझर, पुणे) भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं. इस रूप में उन्होंने 'विघ्नासुर' नामक राक्षस का संहार किया था और भक्तों को सभी बाधाओं से मुक्त किया था. 8-श्री महागणपति (राजणगांव, पुणे) यह अष्टविनायक का सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है. इसी रूप में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने से पहले गणेश जी की पूजा की थी.