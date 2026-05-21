/मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लग रहे 11 किलो चांदी के दरवाजे, 8 चमत्कारी स्वरूप के होंगे दर्शन

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Moti Dungri Ganesh Temple अष्टविनायक के इन आठ रूपों की खासियत 1-श्री मयूरेश्वर (मोरगांव, पुणे) अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है. यहां भगवान गणेश ने मोर पर सवार होकर 'सिंधु' नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है. 2-श्री सिद्धिविनायक (सिद्धटेक, अहमदनगर) माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सिद्धियों को प्राप्त किया था. यह बप्पा का वह रूप है जो भक्तों को हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है. 3-श्री बल्लालेश्वर (पाली, रायगढ़) यह एकमात्र ऐसा विनायक मंदिर है जो एक भक्त (बल्लाल) के नाम पर प्रसिद्ध है. कथा के अनुसार, बप्पा अपने इस भक्त की पुकार सुनकर स्वयं यहां प्रकट हुए थे. 4-श्री वरदविनायक (महाड, रायगढ़) वरद का अर्थ है वरदान देने वाला. इस मंदिर में बप्पा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं. 5-श्री चिंतामणि (थेऊर, पुणे) इस रूप में भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी चिंताओं और मानसिक परेशानियों को हर लेते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं. 6-श्री गिरिजात्मज (लेण्याद्री, पुणे) यह मंदिर पहाड़ों पर एक गुफा में स्थित है 'गिरिजात्मज' का अर्थ है गिरिजा (माता पार्वती) के पुत्र. यहां माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर बाल गणेश को प्राप्त किया था. 7-श्री विघ्नेश्वर (ओझर, पुणे) भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं. इस रूप में उन्होंने 'विघ्नासुर' नामक राक्षस का संहार किया था और भक्तों को सभी बाधाओं से मुक्त किया था. 8-श्री महागणपति (राजणगांव, पुणे) यह अष्टविनायक का सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है. इसी रूप में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने से पहले गणेश जी की पूजा की थी.