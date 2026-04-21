/उफ्फ ये गर्मी , जयपुर में आइसक्रीम खा रहे भालू, हाथियों के नाखून पर लगा तेल

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वहीं, दूसरी तरफ हाथी गांव में 76 गजराज यानी हाथियों के नाखूनों पर आयुर्वेदिक तेल लगाया जा रहा है, ताकि वे गर्मी में सुरक्षित रहें. संचालक बल्लू खान के अनुसार, हाथियों की डाइट में भी बदलाव कर उन्हें अंदर से ठंडा और स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है. कूलर लगाकर ठंडक दी जा रही है.