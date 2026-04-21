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उफ्फ ये गर्मी , जयपुर में आइसक्रीम खा रहे भालू, हाथियों के नाखून पर लगा तेल

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Apr 21, 2026, 02:06 PM|Updated: Apr 21, 2026, 02:06 PM

Rajasthan News: राजस्थान में गर्मी का असर दिखने लगा है. इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी गर्मी परेशान करने लगी है. जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और हाथी गांव में वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. उनकी डाइट में बदलाव किया गया है.

Jaipur Nahargarh Biological Park1/7
राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर का असर इंसानों के साथ-साथ अब जानवरों पर असर दिखाई देने लगा है. जयपुर के बायोलॉजिकल पार्क और हाथी गांव में वन्यजीवों को मौसम बदलते ही डाइट भी बदली गई है.
Jaipur Nahargarh Biological Park2/7
जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए स्पेशल डाइट दी जा रही है. बायोलॉजिक पार्क में भालूओं को मिल्क आईसक्रीम खिलाई जा रही है. भालू को गर्मी में सत्तू के साथ-साथ फल खिलाए जा रहे है. वन्यजीवों को पानी में ग्लूकोज घोलकर पिलाई जा रही है.
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वहीं, दूसरी तरफ हाथी गांव में 76 गजराज यानी हाथियों के नाखूनों पर आयुर्वेदिक तेल लगाया जा रहा है, ताकि वे गर्मी में सुरक्षित रहें. संचालक बल्लू खान के अनुसार, हाथियों की डाइट में भी बदलाव कर उन्हें अंदर से ठंडा और स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है. कूलर लगाकर ठंडक दी जा रही है.
Jaipur Nahargarh Biological Park4/7
बायोलॉजिकल पार्क के सभी शेल्टर्स में जंबो कूलर लगाए गए हैं, डिस्प्ले एरिया में रेन गन और स्प्रिंकलर से नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा है. कराल एरिया को ग्रीन नेट और फाइबर शीट से ढक दिया गया है, ताकि तेज धूप सीधे जानवरों तक न पहुंचे.
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5 टाइगर, 6 शेर और भालू जैसे वन्यजीवों के लिए वाटर बॉडीज तैयार की गई हैं, जहां वे गर्मी में बैठकर खुद को ठंडा रख सकें.
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हिरण प्रजाति को हरा चारा, खीरा और मिनरल सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं. वहीं, शावकों को स्पेशल डाइट के तहत चिकन उपलब्ध कराया जा रहा है.
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पार्क के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर के अनुसार,सभी वन्यजीवों की नियमित डिवर्मिंग की गई है और जरूरत अनुसार पानी में ग्लूकोज, विटामिन,इम्यूनिटी बूस्टर भी दिए जा रहे हैं.
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