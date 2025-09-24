Zee Rajasthan
mobile app

महंगी हुई 'हाथी राजा' की सवारी, आमेर में अब इतने रूपए में मिलेगी एलिफेंट राइड

Jaipur Elephant Ride: जयपुर के आमेर महल में हाथी सवारी फिर से शुरू हो गई है. अब इसका शुल्क ₹1500 से बढ़कर ₹2500 हो गया है. यह फैसला हाथी मालिकों को राहत देगा और पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 11:42 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 11:42 AM IST
1/6

आमेर

आमेर1/6
जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में भारी बारिश के कारण बंद की गई हाथी सवारी अब फिर से शुरू हो गई है. यह खबर पर्यटकों और हाथी मालिकों, दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन इसके साथ ही सवारी का शुल्क भी ₹1500 से बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है. वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
2/6

क्यों बंद हुई थी सवारी

क्यों बंद हुई थी सवारी2/6
आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण महल जाने वाले रास्ते पर रामबाग की दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हाथी सवारी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.