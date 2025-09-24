महंगी हुई 'हाथी राजा' की सवारी, आमेर में अब इतने रूपए में मिलेगी एलिफेंट राइड

जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में भारी बारिश के कारण बंद की गई हाथी सवारी अब फिर से शुरू हो गई है. यह खबर पर्यटकों और हाथी मालिकों, दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन इसके साथ ही सवारी का शुल्क भी ₹1500 से बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है. वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.