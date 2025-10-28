36 घंटे का निर्जला व्रत आज पूरा, बारिश में भी डटे श्रद्धालु, दिल जीत लेंगी आस्था की तस्वीरें

जयपुर में सूर्य उपासना का चार दिवसीय डाला छठ महापर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधिवत संपन्न हो गया. हालांकि आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश की बूंदों के बीच सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ रहे, लेकिन 36 घंटे का निर्जला-निराहार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ.