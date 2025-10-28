36 घंटे का निर्जला व्रत आज पूरा, बारिश में भी डटे श्रद्धालु, दिल जीत लेंगी आस्था की तस्वीरें

Published: Oct 28, 2025, 11:08 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 11:08 AM IST
छठ महापर्व
जयपुर में सूर्य उपासना का चार दिवसीय डाला छठ महापर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधिवत संपन्न हो गया. हालांकि आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश की बूंदों के बीच सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ रहे, लेकिन 36 घंटे का निर्जला-निराहार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ.
बादल और बारिश भी न डिगा सकी श्रद्धा
भोर होते ही गलता तीर्थ, आमेर मावठा और शहर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा. सैकड़ों श्रद्धालु कमर तक जल में खड़े होकर उगते सूर्य की प्रतीक्षा में डटे रहे. यह दृश्य व्रतियों की अखंड आस्था को दर्शाता था.