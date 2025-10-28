Zee Rajasthan
36 घंटे का निर्जला व्रत आज पूरा, बारिश में भी डटे श्रद्धालु, दिल जीत लेंगी आस्था की तस्वीरें

Chhath Puja Jaipur: जयपुर में डाला छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ. बादलों और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रख भक्ति की मिसाल पेश की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Oct 28, 2025, 11:08 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 11:08 AM IST
जयपुर में सूर्य उपासना का चार दिवसीय डाला छठ महापर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधिवत संपन्न हो गया. हालांकि आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश की बूंदों के बीच सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ रहे, लेकिन 36 घंटे का निर्जला-निराहार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ.
भोर होते ही गलता तीर्थ, आमेर मावठा और शहर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा. सैकड़ों श्रद्धालु कमर तक जल में खड़े होकर उगते सूर्य की प्रतीक्षा में डटे रहे. यह दृश्य व्रतियों की अखंड आस्था को दर्शाता था.