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जयपुर के इस जगह में मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर वैशाली नगर सिरसी रोड क्षेत्र में में JDA बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 500 से अधिक प्रतिष्ठान को हटा सकता है. ये कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जाएगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Apr 12, 2026, 02:39 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 02:39 PM IST
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जयपुर के वैशाली नगर सिरसी रोड क्षेत्र में जल्द ही जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा. इस कार्रवाई के दायरे में लगभग 500 से अधिक प्रतिष्ठान आने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.
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जेडीए द्वारा पहले ही करीब 500 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा. प्रभावित संरचनाओं में दुकानें, मकान, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और मैरिज गार्डन शामिल हैं.