ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

Published: Oct 10, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 04:33 PM IST
1/9
जयपुर जंक्शन पर 79 ट्रेनों पर असर
1/9
जयपुर जंक्शन पर 79 ट्रेनों पर असर: 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक 'एयर कॉनकोर्स' के चलते ब्लॉक जयपुर, राजस्थान. अगर आप त्यौहारी सीज़न के बाद ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.
2/9
पुनर्विकास कार्य
2/9
जयपुर जंक्शन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के दूसरे चरण के चलते, रेलवे प्रशासन आगामी दिनों में ट्रेनों के संचालन पर बड़ा ट्रैफ़िक ब्लॉक लेने जा रहा है. 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस ब्लॉक के कारण 79 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.