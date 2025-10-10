Zee Rajasthan
ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

Rajasthan news: जयपुर जंक्शन पर 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक पुनर्विकास कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा. इस दौरान 79 ट्रेनें (4 रद्द, 34 आंशिक रद्द, 20 मार्ग परिवर्तित) प्रभावित रहेंगी.
 

Published: Oct 10, 2025, 04:33 PM IST
जयपुर जंक्शन पर 79 ट्रेनों पर असर

जयपुर जंक्शन पर 79 ट्रेनों पर असर: 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक 'एयर कॉनकोर्स' के चलते ब्लॉक जयपुर, राजस्थान. अगर आप त्यौहारी सीज़न के बाद ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.
पुनर्विकास कार्य

जयपुर जंक्शन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के दूसरे चरण के चलते, रेलवे प्रशासन आगामी दिनों में ट्रेनों के संचालन पर बड़ा ट्रैफ़िक ब्लॉक लेने जा रहा है. 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले इस ब्लॉक के कारण 79 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.