/राजस्थान का मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जहां दर्शन मात्र से पूरी होती हैं हर मनोकामना! जानें पूरी कहानी

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जयपुर में एक गहरी परंपरा है-चाहे घर में शादी का पहला निमंत्रण देना हो या नई गाड़ी की पूजा करानी हो, सबसे पहले मोती डूंगरी दरबार में हाजिरी लगाई जाती है. बुधवार का दिन गणपति को समर्पित है, इसलिए इस दिन यहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती. जयपुरवासियों के लिए बुधवार को यहां दर्शन करना एक नियम और सौभाग्य की बात बन गई है.