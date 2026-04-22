/राजस्थान का मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जहां दर्शन मात्र से पूरी होती हैं हर मनोकामना! जानें पूरी कहानी

Rajasthan Temple: जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर 18वीं सदी की ऐतिहासिक धरोहर है, जहां भगवान गणेश की तीन नेत्रों वाली दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है. मान्यता है कि यहां दर्शन से हर शुभ कार्य सफल होता है और बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है.
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जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर अपनी तीन नेत्रों वाली प्रतिमा के लिए विश्व प्रसिद्ध है. 18वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर में बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. किसी भी शुभ कार्य या नई गाड़ी की पूजा के लिए यहां आना जयपुर की संस्कृति का हिस्सा है.
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पिंक सिटी जयपुर की पहचान यहां के भव्य महलों और किलों से तो है ही, लेकिन यहां की सुबह और शाम जिस एक शक्ति के आगे शीश झुकाकर शुरू होती है, वह हैं मोती डूंगरी के प्रथम पूज्य गणेश जी. छोटी पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जयपुरवासियों के जीवन का अटूट हिस्सा है.
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मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास वर्ष 1761 से जुड़ा है, जब सेठ जयराम पालीवाल की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था. मदिर में प्रतिमा को हमेशा सिंदूरी रंग के चोले से सजाया जाता है, जो भक्तों की श्रद्धा का मुख्य केंद्र है.
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जयपुर में एक गहरी परंपरा है-चाहे घर में शादी का पहला निमंत्रण देना हो या नई गाड़ी की पूजा करानी हो, सबसे पहले मोती डूंगरी दरबार में हाजिरी लगाई जाती है. बुधवार का दिन गणपति को समर्पित है, इसलिए इस दिन यहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती. जयपुरवासियों के लिए बुधवार को यहां दर्शन करना एक नियम और सौभाग्य की बात बन गई है.
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यदि आप भी दर्शन का मन बना रहे हैं, तो इन समयों का ध्यान रखें.दर्शन का समय सुबह 5:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम 4:30 से रात 9:00 बजे तक.गणेश चतुर्थी और पुष्य नक्षत्र के दौरान यहां का नजारा देखने लायक होता है. विशेष 'फूल बंगला' झांकी और पंचामृत अभिषेक के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
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