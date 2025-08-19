Zee Rajasthan
Crime: वेब सीरीज देखकर पत्नी ने की मर्डर की प्लानिंग, फिर दोस्तों से करवा दी पति की हत्या

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मुहाना में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम के बीच हुए ई-रिक्शा चालक मर्डर का खुलासा हो गया. पत्नी ही विलेन निकली है और दोस्तों संग मिलकर पति की हत्या करवाई थी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vinay Pant
Published: Aug 19, 2025, 07:17 IST | Updated: Aug 19, 2025, 07:17 IST
Jaipur News: राजस्थान में राजधानी जयपुर में मुहाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने जन्माष्टमी के दिन सुमेर नगर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है. यहां ई–रिक्शा चालक मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या की गई थी.
बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी संतोष देवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. ऋषि श्रीवास्तव मृतक की पत्नी के साथ मिल कर कई महीनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था.