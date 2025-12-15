Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन

देशभर में प्रसिद्ध भारत की सबसे लग्ज़री शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में अब देशवासियों को भी किराए में छूट का लाभ मिल सकता है.हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर दिसंबर और जनवरी माह के लिए प्रवासी राजस्थानियों को शाही ट्रेन की यात्रा में 25 प्रतिशत किराए की छूट दी थी. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को देशवासियों के लिए भी शाही ट्रेन में किराया छूट देने का सुझाव दिया.