Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन

Rajasthan News: पैलेस ऑन व्हील्स में अब देशवासियों को भी किराया छूट मिल सकती है. पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 15, 2025, 03:11 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 04:18 PM IST
देशभर में प्रसिद्ध भारत की सबसे लग्ज़री शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में अब देशवासियों को भी किराए में छूट का लाभ मिल सकता है.हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर दिसंबर और जनवरी माह के लिए प्रवासी राजस्थानियों को शाही ट्रेन की यात्रा में 25 प्रतिशत किराए की छूट दी थी. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को देशवासियों के लिए भी शाही ट्रेन में किराया छूट देने का सुझाव दिया.
पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस सुझाव को अच्छा मानते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर जल्द ही वार्ता की जाएगी और देशवासियों को भी किराया छूट देने का प्रयास किया जाएगा. यह आश्वासन आम आदमी के लिए बड़ी उम्मीद जगाता है, क्योंकि शाही ट्रेन का किराया अधिक होने के कारण यह आम आदमी की पहुंच से दूर है.