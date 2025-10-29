देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
Jaipur news: जयपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है; 14 दिन में चांदी ₹35,500/किग्रा सस्ती हुई है. शादी का सीजन होने के बावजूद, खरीदार अभी भी और मंदी के इंतजार में हैं, जिससे ज्वैलर्स की दुकानों पर सन्नाटा है.
Published: Oct 29, 2025, 06:25 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 06:25 PM IST
जयपुर में पिछले कई महीनों से आसमान छू रही सोने और चांदी की कीमतों में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है, जिससे देश-प्रदेश में शुरू हो रहे शादी के सीजन से पहले खरीदारों को कुछ राहत मिली है. हालांकि, यह राहत पर्याप्त नहीं है, और लोग अभी भी कीमतों में और कमी आने का इंतजार कर रहे हैं.
सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 14 दिनों में चांदी (999) अपने उच्च स्तर से 16 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुकी है, और इसकी कीमत में ₹35,500 प्रति किलोग्राम तक की कमी आई है.