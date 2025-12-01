गोविंददेवजी मंदिर में शीतकालीन सेवा शुरू, ठाकुरजी पहनेंगे मफलर-दस्ताने, लगेगा छप्पन भोग
Rajasthan Temple: जयपुर के मंदिरों में 'व्यंजन द्वादशी' से शीतकालीन सेवा शुरू हो गई है. गोविंददेवजी को सर्दी से बचाने के लिए हीटर और मफलर धारण कराए गए हैं, और मेवा मिश्रित खीचड़ा सहित 101 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा.
Published: Dec 01, 2025, 03:41 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 03:47 PM IST
1/7
Vyanjan Dwadashi: GovindDevji Jaipur
1/7
सर्दी बढ़ने के साथ ही आमजन की दिनचर्या और खान-पान में बदलाव शुरू हो गया है. इसी के साथ, जयपुर के प्रमुख देवालयों में भी परंपरा और आस्था के अनुरूप प्रभु के पहनावे और भोग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 'व्यंजन द्वादशी' के दिन से ठाकुरजी की शीतकालीन सेवा शुरू हो जाती है.
2/7
Vyanjan Dwadashi: GovindDevji Jaipur
2/7
व्यंजन द्वादशी के साथ, ठाकुरजी को सर्दी से बचाने के लिए गर्म तासीर के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं- मेवा मिश्रित मोटे अनाज का खीचड़ा,रेवड़ी, गजक, तिलपट्टी, बाजरे का चूरमा, गोंद और तिल के लड्डू, केसर युक्त दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां आदि.