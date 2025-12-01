सर्दी बढ़ने के साथ ही आमजन की दिनचर्या और खान-पान में बदलाव शुरू हो गया है. इसी के साथ, जयपुर के प्रमुख देवालयों में भी परंपरा और आस्था के अनुरूप प्रभु के पहनावे और भोग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 'व्यंजन द्वादशी' के दिन से ठाकुरजी की शीतकालीन सेवा शुरू हो जाती है.