/Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

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Jaipur Noida Flight News आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर से दिल्ली के बीच रोज औसतन 4 फ्लाइट संचालित होती हैं. वहीं अलायंस एयर की एक फ्लाइट सप्ताह में 2 से 3 दिन चलती है. अब दिल्ली के अलावा नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने से हवाई यात्रियों को विकल्प मिल सकेगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट शुरू होने से दिल्ली के लिए तो विकल्प बढ़ेंगे ही, साथ ही सीधे नोएडा जाने वाले हवाई यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी. नोएडा के लिए 1 जुलाई से 2 फ्लाइट शुरू होंगी. इनमें से एक फ्लाइट सुबह के समय, जबकि दूसरी फ्लाइट शाम के समय संचालित होगी.