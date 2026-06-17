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Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jun 17, 2026, 06:59 AM|Updated: Jun 17, 2026, 06:59 AM

Jaipur Noida Flight News: 1 जुलाई से जयपुर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच इंडिगो की दो सीधी फ्लाइट्स शुरू होंगी. सुबह और शाम दोनों समय उड़ानें उपलब्ध रहेंगी, जिससे दिल्ली-NCR जाने वाले यात्रियों को नया और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.
 

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Jaipur Noida Flight News: जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए अब नया वैकल्पिक एयरपोर्ट शुरू हो गया है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोमवार से शुरू हो गया है. 1 जुलाई से जयपुर से नोएडा के बीच सीधी हवाई सेवा मिल सकेगी. क्या रहेगा शेड्यूल, कब से चलेंगी फ्लाइट, यह रिपोर्ट देखिए-
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नोएडा से सोमवार को लखनऊ की पहली फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ है. जल्द ही नोएडा से जयपुर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट संचालन शुरू होगा. जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो 1 जुलाई से जयपुर से नोएडा के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू होंगी. शुरुआत में इंडिगो एयरलाइन 2 फ्लाइट संचालित करेगी.
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आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर से दिल्ली के बीच रोज औसतन 4 फ्लाइट संचालित होती हैं. वहीं अलायंस एयर की एक फ्लाइट सप्ताह में 2 से 3 दिन चलती है. अब दिल्ली के अलावा नोएडा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने से हवाई यात्रियों को विकल्प मिल सकेगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट शुरू होने से दिल्ली के लिए तो विकल्प बढ़ेंगे ही, साथ ही सीधे नोएडा जाने वाले हवाई यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी. नोएडा के लिए 1 जुलाई से 2 फ्लाइट शुरू होंगी. इनमें से एक फ्लाइट सुबह के समय, जबकि दूसरी फ्लाइट शाम के समय संचालित होगी.
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नोएडा के लिए यह 2 फ्लाइट चलेंगी - फ्लाइट 6E-7646 नोएडा से सुबह 6:20 बजे होगी रवाना - सुबह 7:15 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट - फ्लाइट 6E-7647 जयपुर से सुबह 7:35 बजे जाएगी नोएडा - सुबह 8:25 बजे फ्लाइट पहुंचेगी नोएडा एयरपोर्ट
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- फ्लाइट 6E-7642 दोपहर 3:45 बजे नोएडा से होगी रवाना - शाम 4:40 बजे फ्लाइट पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट - फ्लाइट 6E-7643 जयपुर से शाम 5:05 बजे जाएगी नोएडा - शाम 6:05 बजे फ्लाइट पहुंचेगी नोएडा एयरपोर्ट
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आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में नोएडा के अलावा पहले जयपुर से गाजियाबाद के लिए भी फ्लाइट चल रही थी. सर्दियों में जयपुर एयरपोर्ट से गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के लिए फ्लाइट संचालित हो रही थी. यह फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन द्वारा चलाई जा रही थी लेकिन पर्यटन सीजन के बाद यह फ्लाइट बंद हो चुकी है
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अब जयपुर से नोएडा के लिए एक साथ 2 फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेंगे. वहीं एयरपोर्ट सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडिगो के बाद जल्द ही नोएडा के लिए एयर इंडिया भी फ्लाइट शुरू करेगी.
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