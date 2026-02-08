Zee Rajasthan
Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है. जयपुर से बालोतरा जिले के पचपदरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे प्रदेश की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देगा. 

Published: Feb 08, 2026, 01:20 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 01:20 PM IST
यह परियोजना न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब भूमि अधिग्रहण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है.
इस महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस-वे की कुल अनुमानित लागत 11,492 करोड़ रुपये है. लगभग 350 से 400 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जयपुर से शुरू होकर किशनगढ़ (अजमेर), पाली और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा और अंत में पचपदरा पहुंचेगा.