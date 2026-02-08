Rajasthan Project: जयपुर को मारवाड़ से जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 11,492 करोड़ की मदद से बन रहा है राजस्थान की आंखों का तारा!

यह परियोजना न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब भूमि अधिग्रहण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है.