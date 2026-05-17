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Rajasthan Nautapa 2026: नौतपा का संबंध सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से माना जाता है. यह हर वर्ष आने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और पारंपरिक काल होता है, जिसे भीषण गर्मी और मौसम परिवर्तन का संकेत माना जाता है. मान्यता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ता है और गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार इस वर्ष सूर्य 25 मई को दोपहर 3 बजकर 37 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इसके बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा प्रारंभ माना जाएगा और शुरुआती नौ दिनों तक इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा. इस वर्ष नौतपा 25 मई से शुरू होकर 3 जून तक प्रभावी रहेगा.