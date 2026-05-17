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राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 17, 2026, 10:39 AM|Updated: May 17, 2026, 10:39 AM

Rajasthan Nautapa 2026: जयपुर के पंडित और ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे 'नौतपा' शुरू होगा. 3 जून तक चलने वाले इन 9 दिनों में भीषण गर्मी और लू चलेगी. मान्यता है कि नौतपा जितना तपेगा, मानसून उतना ही अच्छा होगा. वृष राशि वाले सावधान रहें.
 

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Rajasthan Nautapa 2026: नौतपा का संबंध सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से माना जाता है. यह हर वर्ष आने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और पारंपरिक काल होता है, जिसे भीषण गर्मी और मौसम परिवर्तन का संकेत माना जाता है. मान्यता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ता है और गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार इस वर्ष सूर्य 25 मई को दोपहर 3 बजकर 37 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून को दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इसके बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा प्रारंभ माना जाएगा और शुरुआती नौ दिनों तक इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा. इस वर्ष नौतपा 25 मई से शुरू होकर 3 जून तक प्रभावी रहेगा.
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जयपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं, जिन्हें शीतलता और सौम्यता का कारक माना जाता है. किंतु जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब सूर्य की तीव्र ऊर्जा के कारण गर्मी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है. सूर्य कुल 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, लेकिन प्रारंभ के नौ दिन सबसे अधिक गर्म माने जाते हैं. इन्हीं नौ दिनों को नौतपा कहा जाता है. ज्येष्ठ मास की ग्रीष्म ऋतु में आने वाला यह समय अत्यधिक ताप और लू के लिए जाना जाता है. हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि हर बार नौतपा में अत्यधिक गर्मी ही पड़े, लेकिन परंपरागत मान्यताओं में इसे मौसम परिवर्तन और मानसून की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण माना गया है.
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जयपुर के पंडित डॉ. अनीष व्यास के अनुसार नौतपा का संबंध केवल गर्मी से ही नहीं बल्कि वर्षा से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, आने वाले समय में वर्षा उतनी ही अच्छी होती है. यदि नौतपा के दिनों में बारिश हो जाए, तो भविष्य में कम वर्षा होने की संभावना मानी जाती है. ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा में मित्रता का संबंध माना गया है, जबकि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में स्थित है, जिसके स्वामी शुक्र हैं. सूर्य और शुक्र को परस्पर शत्रु ग्रह माना जाता है. इसी कारण सूर्य जब वृष राशि में स्थित रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब उसकी ऊर्जा और प्रभाव अधिक तीव्र हो जाते हैं. यही वजह है कि 25 मई से 2 जून तक तेज धूप और अत्यधिक गर्मी का प्रभाव देखने को मिल सकता है.
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नौतपा के दौरान मौसम में अचानक बदलाव, तेज हवाएं, बवंडर और कहीं-कहीं बारिश की संभावना भी रहती है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास का कहना है कि इस बार ग्रहों की स्थिति तेज हवा और मौसम में अस्थिरता के संकेत दे रही है. नौतपा के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी और लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान में काफी वृद्धि होती है. खगोल विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इस दौरान सूर्य की स्थिति के कारण धरती अधिक गर्म होती है. यदि नौतपा के पूरे नौ दिन अच्छी तरह तप जाएं, तो इसे अच्छी वर्षा और बेहतर मानसून का संकेत माना जाता है.
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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नौतपा का संबंध आर्द्रा नक्षत्र से भी जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि जब चंद्रमा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक भ्रमण करता है और उसी समय तेज गर्मी पड़ती है, तब उसे नौतपा कहा जाता है. यदि इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए वर्षा हो जाए, तो उसे 'रोहिणी नक्षत्र का गलना' कहा जाता है. यह स्थिति मौसम में असामान्य परिवर्तन का संकेत मानी जाती है. नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी कहा जाता है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार सूर्य की गर्मी और रोहिणी नक्षत्र के जल तत्व के प्रभाव से मानसून का गर्भ बनता है. यही कारण है कि नौतपा को वर्षा ऋतु की तैयारी का समय माना जाता है. जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है, तब चंद्रमा नौ अलग-अलग नक्षत्रों में भ्रमण करता है और मौसम में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो जाती है.
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परंपराओं की दृष्टि से भी नौतपा का विशेष महत्व माना गया है. इस दौरान महिलाएं हाथ-पैरों में मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी मानी जाती है और यह शरीर को गर्मी से राहत देती है. लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है. जलदान करने की परंपरा भी इसी समय विशेष रूप से निभाई जाती है ताकि गर्मी के कारण किसी को परेशानी न हो. खानपान में दही, मक्खन, छाछ, दूध और नारियल पानी जैसी ठंडी चीजों का उपयोग बढ़ जाता है. गर्मी से बचाव के लिए लोग शरीर को ठंडा रखने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं.
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डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि नौतपा के दौरान विवाह और अन्य मांगलिक यात्राओं में विशेष सावधानी रखनी चाहिए. ग्रहों की वर्तमान स्थिति के कारण देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बन रही है. इस समय सूर्य की स्थिति कुछ राशियों के लिए अशुभ फल भी दे सकती है. विशेष रूप से वृष राशि के जातकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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नौतपा के दौरान सूर्य की आराधना को विशेष फलदायी माना गया है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है. तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें कुमकुम डालकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए. अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ सूर्यदेवाय नमः' मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा और आरोग्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा मानसिक शक्ति मिलती है.
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