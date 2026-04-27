/जयपुर का वो शाही महल, जो भीषण गर्मी में रहता है बर्फ जैसा ठंडा!

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आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि काफी वर्षो से बंद पड़े सुख निवास के झरनों को विभाग के मार्गदर्शन में वापस से शुरू किया गया है. वहीं, पर्यटन सीजन में सुख निवास आमेर किले का सबसे व्यस्त स्थल बन जाता है. आमेर महल आने वाले देसी और विदेशी पर्यटक यहां न सिर्फ ठंडक का अनुभव लेने आते हैं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और राजसी जीवनशैली को करीब से देखने का मौका भी पाते हैं.हालांकि सुख निवास आज के दौर में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो बिना बिजली के प्राकृतिक संसाधनों के जरिए ठंडक प्रदान करता है. महल प्रशासन की ओर से तीन पारियों में होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जो व्यवस्था बनाए रखने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी दे रहे हैं.