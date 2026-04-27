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जयपुर का वो शाही महल, जो भीषण गर्मी में रहता है बर्फ जैसा ठंडा!

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 27, 2026, 08:16 PM|Updated: Apr 27, 2026, 08:16 PM

Rajasthan News: तेज चिलचिलाती धूप में आप सभी ने एयर कंडीशन और कूलर का सहारा लिया होगा. आज हम आपको एक ऐसे महल के बारे में बताने जा रहे है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बना संगमरमर और चूने के मिश्रण से बना एयर कंडीशन कुशल कारीगरी का जीवित उदाहरण मिलता है.
 

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जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में स्थित सुख निवास (सुख मंदिर) अपनी अनोखी बनावट और प्राचीन तकनीक के कारण आज भी लोगों को हैरान कर रहा है. सदियों पहले बने इस महल में ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था की गई थी, जो भीषण गर्मी में भी इसे ठंडा बनाए रखती थी.
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प्रदेश में पश्चिमी हवाएं चलने के कारण आमेर महल के शीश महल के सामने सुख निवास में ठंडी हवा के लिए प्राकृतिक तकनीक का एसी बनाया गया, जो कि आज भी ठंडी हवाएं के लिए पर्यटकों को आकृर्षित कर रहा है. आमेर महल में आने वाले पर्यटक राजशी वैभव महसूस कर रहे हैं.
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राजधानी जयपुर की ऐतिहासिक नगरी आमेर महल के भव्य परिसर में स्थित 'सुख निवास' (सुख मंदिर) अपनी अनोखी बनावट और प्राकृतिक ठंडक के कारण आज भी दुनिया भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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करीब 400—500 साल पुराना यह शाही कक्ष आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बिना ही गर्मी में ठंडा रहता है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कुशल इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश करता है.
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वरिष्ठ पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि कछवाहा शासक राजा मानसिंह प्रथम ने 1589–1614 ई. के बीच अपने शासन काल में इसका निर्माण कराया था. बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ने वापस से इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसे और अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बना दिया.
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हालांकि सुख निवास की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक कूलिंग प्रणाली है. आमेर महल के छत पर विशाल पानी का टैंक बनाया गया था, जिसको मावठा सरोवर से रोजाना भरा जाता था. महल के भीतर पानी की पतली धाराओं को पश्चिम की तरफ से इस तरह प्रवाहित किया गया है कि जब पश्चिम हवा इनसे होकर गुजरती हैं, तो वह ठंडी होकर पूरे कक्ष में फैल जाती हैं.
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वहीं, संगमरमर की दीवारें, चंदन की लकड़ी के बने दरवाजे और संकरी खिड़कियां इस ठंडक को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं. हालांकि संगमरमर की बारीक नक्काशी, चंदन के दरवाजे और जल प्रवाह की वैज्ञानिक व्यवस्था इस महल को और भी खास बनाती है.
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आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि काफी वर्षो से बंद पड़े सुख निवास के झरनों को विभाग के मार्गदर्शन में वापस से शुरू किया गया है. वहीं, पर्यटन सीजन में सुख निवास आमेर किले का सबसे व्यस्त स्थल बन जाता है. आमेर महल आने वाले देसी और विदेशी पर्यटक यहां न सिर्फ ठंडक का अनुभव लेने आते हैं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और राजसी जीवनशैली को करीब से देखने का मौका भी पाते हैं.हालांकि सुख निवास आज के दौर में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो बिना बिजली के प्राकृतिक संसाधनों के जरिए ठंडक प्रदान करता है. महल प्रशासन की ओर से तीन पारियों में होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जो व्यवस्था बनाए रखने के साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी दे रहे हैं.
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