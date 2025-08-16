Zee Rajasthan
Krishna-Meera Temple: शायद ही हो कहीं हो ऐसा, जहां कान्हा के साथ पूजी जाती हो मीरा

 Jaipur Jagat Shiromani Mandir: जगत शिरोमणि मंदिर गुलाबी नगरी जयपुर से कुछ दूरी पर स्थित आमेर कस्बे में है. यह मंदिर अपनी सबसे बड़ी खासियत के लिए मशहूर है, जहां भगवान कृष्ण के साथ-साथ उनकी सबसे बड़ी भक्त मीरा बाई की भी पूजा होती है.

Published: Aug 16, 2025, 12:11 IST | Updated: Aug 16, 2025, 12:12 IST
आमेर किले के भव्य परिसर में छिपा, एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भक्ति की एक अनोखी और अमर कहानी का प्रतीक है. यह है जगत शिरोमणि मंदिर, जो भगवान श्रीकृष्ण के उस रूप को समर्पित है, जिसकी स्वयं महान संत मीरा बाई आराधना करती थीं.
इस मंदिर का निर्माण 1599 से 1608 ईस्वी के बीच महाराजा मान सिंह प्रथम की रानी कनकवती ने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था. यह मंदिर एक मां के प्रेम का भी स्मारक है.