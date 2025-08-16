Krishna-Meera Temple: शायद ही हो कहीं हो ऐसा, जहां कान्हा के साथ पूजी जाती हो मीरा

आमेर किले के भव्य परिसर में छिपा, एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भक्ति की एक अनोखी और अमर कहानी का प्रतीक है. यह है जगत शिरोमणि मंदिर, जो भगवान श्रीकृष्ण के उस रूप को समर्पित है, जिसकी स्वयं महान संत मीरा बाई आराधना करती थीं.