Jaipur Weather Update: जयपुर में मौसम का बड़ा खेल! गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजधानी जयपुर में आज का मौसम बदलते मिजाज के साथ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सुबह से ही शहर में बादल और धूप का मिश्रण देखने को मिला, लेकिन दोपहर तक गरज-चमक (Thunderstorm) की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बारिश के साथ आंधी-तूफान के आसार बने हुए हैं.