Jaipur Weather Update: जयपुर में मौसम का बड़ा खेल! गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी
Rajasthan Weather News: जयपुर में 18 अगस्त 2025 को अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 28°C रहने की संभावना, दोपहर से शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश व आंधी का अलर्ट. AQI 78 मध्यम श्रेणी में, सूर्योदय 5:57 बजे और सूर्यास्त 7:02 बजे रहेगा.
Published: Aug 18, 2025, 10:38 IST | Updated: Aug 18, 2025, 10:38 IST
1/6
Jaipur Weather Update
1/6
राजधानी जयपुर में आज का मौसम बदलते मिजाज के साथ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सुबह से ही शहर में बादल और धूप का मिश्रण देखने को मिला, लेकिन दोपहर तक गरज-चमक (Thunderstorm) की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बारिश के साथ आंधी-तूफान के आसार बने हुए हैं.
2/6
तापमान का हाल
2/6
आज जयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 33°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान रात को 28°C के करीब रहने का अनुमान है. उमस भरा मौसम दिनभर परेशानी बढ़ाएगा, और अचानक बारिश से तापमान में हल्की गिरावट भी संभव है.