Zee Rajasthan
mobile app

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला मौसम, जयपुर में मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. आज मौसम विभाग ने जयपुर व सीकर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे अचानक बढ़ी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 18, 2026, 09:01 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 09:19 AM IST
1/7

Rajasthan Weather: Jaipur Rain Alert today

Rajasthan Weather: Jaipur Rain Alert today1/7
राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है. फरवरी की गर्मी के बीच सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने सर्दी की यादें ताजा कर दी हैं. बीती रात से शुरू हुए आंधी और बारिश के दौर ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है.
2/7

Rajasthan Weather: Jaipur Rain Alert today

Rajasthan Weather: Jaipur Rain Alert today2/7
राजधानी के किशनगढ़ रेनवाल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में देर रात से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है.तेज सर्द हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है.