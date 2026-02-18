राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है. फरवरी की गर्मी के बीच सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने सर्दी की यादें ताजा कर दी हैं. बीती रात से शुरू हुए आंधी और बारिश के दौर ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है.